Cameroun-Lions indomptables: Marc Brys en porte à feux devant Samuel Eto’o

Le sélectionneur des Lions, Marc Brys, a eu un tête-à-tête avec le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) au cours d’une séance de travail à la Fécafoot. Mais ils se sont séparés en queue de poisson. Voici le film de l’évènement.

La séance de travail prévue ce jour entre le président de la Fécafoot, son staff et le nouveau sélectionneur des Lions, Marc Brys, ne s’est plus déroulée comme prévu. Marc Brys est arrivé accompagné de tout son personnel nommé par le gouvernement, ainsi que du conseiller technique et de l’inspecteur général du ministère des Sports et de l’Education physique.

Dans un premier temps, Marc Brys a été le seul à être admis, les autres étant bloqués à l’extérieur du bâtiment du siège. Marc Brys a menacé de s’en aller si ceux qui l’accompagnaient, notamment Omam Biyick et Alioum Boukar, n’entraient pas. La fédération décide d’accéder à cette demande. Cyrille Tollo est admis à la fédération mais pas à la salle de travail. Il est plus tard expulsé après un échange houleux avec Samuel Eto’o. Et cela n’a pas été du goût de Marc Brys, qui a choisi de soutenir le ministère plutôt que la fédération. « Je suis ici depuis deux mois, toi t’étais où ? J’ai beaucoup de respect pour vous, mais à la fin c’est moi qui décide », a déclaré Marc Brys à Samuel Eto’o avant de quitter la Fédération. Et Eto’o Fils de rétorquer : « Si vous passez cette porte, vous ne reviendrez plus ». Le sélectionneur n’a pas eu l’air de s’inquiéter de cette menace. Il a préféré quitter son staff et suivre les fonctionnaires du ministère.