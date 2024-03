Cameroun : menacé de mort pour avoir évalué ses étudiants sur la victoire de Paul Biya en 2018

L’enseignant des universités Michel Ghislain Oyane a saisi le directeur de la police judiciaire de Yaoundé d’une plainte contre inconnu.

L’universitaire en service à l’université II, Michel Ghislain Oyane porte plainte contre inconnu pour « menaces de mort, harcèlement moral et tentative d’assassinat ». Spécialiste de Sociologie électorale et de Marketing politique, l’enseignant décrit sa vie comme « un enfer ». En effet, depuis le 21 février 2023, « je suis victime de menaces de tous ordres, du harcèlement moral insupportable, et plus grave on essaye de porter atteinte à mon intégrité physique à travers plusieurs manœuvre malicieuses », se plaint-il.

Dans le rappel des faits, tout commence le 19 février 2024. Dr Oyane propose un sujet de rattrapage aux étudiants de Master 1 à l’Université de Bertoua où il dispense les enseignements. Le sujet est intitulé « l’élection présidentielle de 2018 a eu pour vainqueur Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), avec 71,28% des suffrages exprimés. Selon vous, ce succès est dû à la force de ce parti politique ou plutôt à la fraude électorale du système gouvernant ? ». En rappel, les résultats officiels de ce scrutin ont fait l’objet de contestation par le candidat Maurice Kamto, et les militants du MRC.

Selon l’enseignant victime de violences, « cette simple évaluation académique est devenue une affaire d’Etat », le rendant « ennemi désigné » et mettant sa vie et celle de sa famille en danger. Bénéficiant des franchises universitaires, l’enseignant demande que ses présumés bourreaux soient identifiés, interpellés et jugés. Bien avant cette plainte, le recteur de l’université de Bertoua, Remy Magloire Etoua, a convoqué l’enseignant et d’autres responsables de l’université intervenant dans le circuit d’évaluation à une réunion. Les résolutions de cette assise n’ont pas fait l’objet de publication.