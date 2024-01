Cameroun : voici les entreprises les plus performantes (Rapport)

Selon le dernier rapport la Commission Technique de Réhabilitation des Entreprises du secteur public et parapublic, plusieurs entreprises se sont démarquées au Cameroun en 2022.

Le rapport de la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR) fait une analyse de la situation générale de ces entités étatiques au cours de l’année sous revue. Il permet également de constater que malgré la mauvaise performance chronique du portefeuille de l’Etat, plusieurs entreprises se distinguent en générant des profits et dividendes malgré leur mission d’intérêt général.

Ainsi, en dépit des perturbations qui affectent le monde de l’économie, et donc la croissance, à cause de la récente crise sanitaire mondiale, de la guerre en Ukraine et de l’envolée des prix des matières premières et de l’énergie, plusieurs entreprises et établissements publics (EEP) ont affiché des résultats positifs en 2022 au Cameroun. Il s’agit des « Entreprises à potentiel », dont la performance au 31 décembre 2022 s’est nettement améliorée grâce au chiffre d’affaires qui a atteint 1 514,8 milliards de Fcfa, soit une faible augmentation de 1,96% par rapport à l’augmentation importante de plus de 30% (1 493,5 milliards de Fcfa) observée entre 2020 et 2021. Côté rentabilité, le bénéfice des EPP s’est fortement dégradé passant de 164,5 milliards de FCFA en 2021 à 65,6 milliards FCFA en 2022, soit une chute de plus de 60%.

Sur un échantillon de 67 EEP, dont les performances financières ont été analysées par la CTR, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) domine le classement des plus rentables avec un bénéfice de 76,2 milliards de FCFA, en hausse de +8,40% par rapport à l’exercice 2021. Cette situation résulte de la hausse des cotisations sociales recouvrées de 6,48% grâce à une politique de fidélisation et de suivi de la clientèle et à la mise en œuvre du processus de digitalisation des prestations.

Avec un bénéfice net de 9,1 milliards de francs CFA, Camtel se place en deuxième position. En hausse de 26,4%, ce résultat net n’a pas amélioré la rentabilité de l’opérateur public de téléphonie du Cameroun en raison notamment de la dégradation du résultat financier de -87,97%. Troisième au tableau, le Port Autonome de Douala affiche un résultat net de 7,8 milliards de Fcfa, en hausse de 6,44% en glissement annuel. La Société de développement du Coton (Sodecoton) et le Crédit Foncier du Cameroun (CFC) complètent le Top 5 avec respectivement 5,9 milliards et 4,8 milliards de bénéfices nets au 31 décembre 2022.

Le port de Kribi quant à lui figure parmi les entreprises et établissements publics les plus performants de l’année sous revue au Cameroun, avec un bénéfice net de 3,7 milliards de Fcfa. En hausse de 46%, ce bénéfice a permis une amélioration du ratio de rentabilité qui est passé de 9,96% en 2021 à 16% en 2022. Aéroports du Cameroun (ADC) occupent le septième rang de ce classement avec un bénéfice net de 3,2 milliards de Fcfa, devant la Sonatrel (2,8 milliards de Fcfa), la Société camerounaise des dépôts pétroliers (2,7 milliards de Fcfa) et CHC HILTON (2,08 milliards de Fcfa).