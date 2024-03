4ODD – Le service de paris fait pour les gagnants

Découvrez pourquoi 4ODD est le service de paris fait pour les gagnants et pourquoi il peut amener votre stratégie de paris à un niveau supérieur.

Tout le monde parie pour gagner, mais savez-vous quel est le scénario le plus courant ? Dès que vous commencez à gagner régulièrement, les bookmakers trouvent une excuse pour limiter votre compte. Et comme il est frustrant de voir son compte limité juste au moment où l’on est en train de gagner. C’est pourquoi de nombreux parieurs sérieux cherchent des moyens de rester sous le radar et d’éviter d’être limités par les bookmakers. Cependant, si vous choisissez d’emblée un service conçu pour les gagnants, vous n’aurez pas à vous soucier de toutes ces manigances.

4ODD était-il vraiment fait pour les gagnants ?

Après avoir lu cette introduction, vous pouvez voir quel est le principal problème des parieurs professionnels avec les bookmakers. Dès qu’ils commencent à gagner, leur compte est limité ou suspendu pour n’importe quelle « raison » trouvée par le bookmaker. Il existe des moyens de contourner ce problème, mais ils impliquent de faire des paris cosmétiques où l’on perd volontairement ou/et d’avoir plusieurs comptes. Et, comme je l’ai dit plus haut, vous n’avez pas besoin de cela si vous choisissez un bookmaker conçu pour les gagnants.

Or, 4ODD revendique fièrement d’être le service de paris fait pour les gagnants. Cela signifie évidemment que vous n’aurez pas à vous soucier de la limitation de votre compte. Jusqu’à présent, d’après notre expérience sur la plateforme, cela semble être vrai. A moins que vous ne fassiez quelque chose de vraiment suspect avec votre compte, vous ne verrez aucune sorte d’intervention de leur part. Donc, si vous êtes un gagnant sérieux, vous pouvez ouvrir un compte chez 4ODD sans crainte.

Mais qu’ont-ils d’autre à offrir ?

Bon, ceci étant dit, il est temps de parler du thème favori de tous les parieurs : Les cotes ! Avec un nom comme 4ODD, on imagine que les cotes sont l’un de leurs points forts, et vous avez raison. Grâce à des partenariats avec de grands noms du marché, leurs cotes sont parmi les meilleures que vous puissiez trouver. De plus, ils proposent de nombreux sports, du football aux sports électroniques, il y a donc de fortes chances que vous trouviez ce que vous cherchez. D’autant plus qu’ils proposent des cotes provenant à la fois des paris sportifs et des bourses d’échange. Ils proposent même des offres de casino si c’est ce que vous recherchez.

Il est facile de se lancer et les paiements se font progressivement.

Le site privilégie la rapidité et la facilité d’utilisation par rapport aux apparences. La navigation est conviviale et intuitive, même pour ceux qui ne sont pas experts en technologie. Le site est également adapté aux mobiles et accessible à partir de navigateurs sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des applications supplémentaires. En outre, un service clientèle est disponible 24 h/24 et 7 j/7 pour offrir une assistance par chat, sur les réseaux sociaux ou via le formulaire du site.

La création d’un compte est aussi simple que possible, car le site propose un large éventail de méthodes de paiement. Des transferts bancaires traditionnels aux portefeuilles électroniques en passant par les crypto-monnaies, il y a toujours un moyen d’approvisionner votre compte. Nous recommandons d’utiliser des crypto-monnaies pour approvisionner votre compte, car il s’agit non seulement de l’une des méthodes de paiement les plus sûres, mais aussi de l’une des plus rapides.

Dans l’ensemble, 4ODD est un bookmaker digne de confiance qui n’annulera pas vos paris bon gré mal gré et qui ne retarde pas les paiements. Rien que pour cela, nous pouvons dire qu’ils ont quelque chose pour soutenir leur revendication d’être un bookmaker fait pour les gagnants. De plus, comme il est facile d’ouvrir un compte 4ODD en utilisant des crypto-monnaies, vous n’avez aucune excuse pour ne pas faire passer vos paris au niveau supérieur en ajoutant cette nouvelle ressource à votre portefeuille. Bonne chance et bons paris !