Cameroun-Ebolowa II : 600 bourses d’Excellence Scolaire offertes aux élèves dans 34 écoles

La 9ᵉ édition des Bourses d’Excellence Scolaire de la Fondation Elessa Lothin-Sen s’est tenue le samedi 16 août 2025, au stade de Nkolandom, dans l’arrondissement d’Ebolowa II, région du Sud.

Au total, près de 600 bourses d’Excellence ont été distribuées au bénéfice des élèves issus de 34 écoles publiques et confessionnelles de l’arrondissement d’Ebolowa II. Les lauréats, pour la plupart originaires de familles à revenus modestes, ont reçu des kits scolaires complets constitués de tous les livres au programme, des cahiers, sacs, stylos, crayons et règles. L’événement a été marqué par une forte mobilisation des élèves, des parents et des autorités locales, venus célébrer un engagement citoyen en faveur de l’éducation.

Certains parents n’ont pas hésité à parcourir plus de 60 kilomètres depuis leurs villages notamment Nnelefoup, Nloupessa, Yemong, Mekomo ou Adjap pour assister à cette cérémonie qui s’est transformée en un véritable moment de joie et de cohésion fraternelle. Les témoignages de gratitude n’ont pas manqué : bénissant Dieu, la Fondation et ses partenaires, parents et enfants ont salué un geste qui allège considérablement les charges liées à la rentrée scolaire.

Depuis 2018, la Fondation Elessa Lothin-Sen multiplie les actions dans les zones rurales et urbaines à travers son programme de bourses et de bibliothèques scolaires modernes. En huit éditions, plus de 4000 bourses d’Excellence ont déjà été offertes à travers plusieurs localités du Cameroun, contribuant ainsi à l’édification d’une société plus juste par l’accès à un savoir de qualité.

Placée sous le haut parrainage de la Chefferie Supérieure Bulu Est, et honorée par la présence du ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, cette neuvième édition illustre une fois de plus la volonté de la Fondation de « bâtir une éducation de qualité pour l’avenir ».

Dans son allocution, le président de la Fondation, Louis Deschamps Lothin Elessa, a rappelé la devise qui guide toutes les actions de l’ONG « Être utile pour les autres… ».