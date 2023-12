Santé publique : la santé individuelle promue au Cameroun

Afin d’accroitre le système sanitaire au Cameroun et permettre un accroissement de l’espérance. C’est le leitmotiv de l’initiative qu’encourage le gouvernement.

La politique de santé pour tous est l’un des cris de cœur que porte le chef de l’Etat depuis de nombreuses années. Et l’Etat avec son bras circuler en matière de santé qu’est le ministère en charge y travaille vie nombreuses campagnes de mobilisation. Elle s’y prend également en encouragent d’autres institutions telles des assurances à faciliter l’implémentation d’une telle politique. Ce qui peut se voir notamment avec le programme de santé individuelle. L’une des institutions qui œuvre dans ce sens est la société d’assurance Axa. Elle vient de lancer son programme de santé individuelle. « nous avons décidé d’élargir notre portefeuille de service en mettant à la disposition des Camerounais la Santé Individuelle. Avant ce service, nous avions essentiellement une assurance maladie pour des groupes de 30 personnes désormais, il sera possible de se faire assurer individuellement à travers un large panel de formules (éco, eco plus, Essentiel, Essentiel plus) accessible à toutes les couches sociales. » a déclare Thierry Kepeden, DG.

La fonction de l’assurance privée dans une nation comme l’indique le gouvernement est dépendante de l’organisation de l’assurance maladie obligatoire. Ainsi, elle peut-être :duplicative. L’assurance privée permet à des personnes, par ailleurs couvertes par le système public, d’accéder à des prestataires privés de soins non pris en charge ou à des prestations privées au sein du secteur public (lits privés).

L’assurance santé Individuelle est un concept qui permet à tout chef de famille, tout responsable ou travailleur de profession libérale de bénéficier d’une excellente et complète couverture médicale. Une aubaine pour toute personne physique ou morale à travers l’offre Eco qui couvre 80% du plafond de remboursement annuel par personne dans les hôpitaux publics à hauteur de 500 000 FCFA ou encore l’offre Essentiel qui couvre aussi 80% des soins dans les cliniques privées, ceci jusqu’à 2 500 000 FCFA annuellement.

Par exemple, AXA assurance propose plusieurs formules avec différents niveaux de garanties. Ainsi, de l’hospitalisation aux frais pharmaceutiques en passant par les analyses médicales, les frais dentaires et même de la maternité, tout est mis en œuvre pour garantir à sa clientèle des soins de santé de qualité et à moindre coût.

Un ensemble de mécanismes efficaces grâce à des masters mandataires et des mandataires mobiles présents sur le terrain : « La Santé Individuelle par AXA est accessible chez tous nos partenaires, dans nos points de vente directs à Yaoundé et à Douala, chez nos agents généraux et chez nos courtiers partenaires. » Des précisions de Nadia Nono, la Directrice dans la compagnie qui au-delà des conseils offerts par les équipes donnent la possibilité d’accéder via une solution mobile. Une application simple qui permet à tout souscripteur de suivre l’historique des prises en charge et des remboursements en temps réel.

Des commodités qui ont pour seul et unique but de faciliter votre adhésion afin de vous garantir une sécurité sanitaire, ceci par le biais des quatre principales valeurs fondamentales de l’Entreprise à savoir : Customer First, Courage, Intégrité, One AXA. Des valeurs inamovibles qui guident une fois de plus le choix de ce service innovant que constitue l’Assurance AXA Santé Individuelle.