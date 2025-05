Affaires : Nissan perd 4,1 milliards d’euros et prévoit de supprimer 7 usines et 20 000 emplois

Le constructeur nippon a présenté une perte colossale de 670,9 milliards de yens, équivalant 4,1 milliards d’euros pour son exercice 2024-2025.

Temps sale pour le constructeur nippon Nissan. Nissan a annoncé,une perte de 4,1 milliards d’euros au titre de son exercice clos en mars 2025. Le gros de cette perte s’explique par des charges comptables de 3 milliards d’environ liée à la restructuration de la société qui le conduira d’ici 2027 à fermer sept usines et à supprimer 20.000 emplois, soit 15% de ses effectifs mondiaux.

Fortement endetté, non rentable et miné par l’essoufflement des ventes sur ses marchés clés, Nissan avait annoncé en novembre vouloir réduire de 20% ses capacités de production.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le groupe a également été fragilisé par l’échec des négociations dans la fusion avec Honda mi-février et la concurrence accrue sur le marché chinois, où la marque a vu ses ventes diminuer de 27% au premier trimestre de 2025.

« Nous avons une structure de coûts très élevée. Pour compliquer les choses, le marché mondial est volatil et imprévisible, rendant la planification et l’investissement de plus en plus difficiles », a déclaré mardi le p.-d.g. Ivan Espinosa.

Nissan ajoute qu’il « consolidera le nombre de ses usines de production de véhicules de 17 à 10 d’ici l’exercice 2027 […] et accélérera les réductions des dépenses d’investissement ».

Il faut signifier que, le français Renault détient 35% du groupe Nissan. D’ailleurs Renault a dit ce mardi s’attendre lui-même à un impact négatif de 2,2 milliards d’euros (3,42 milliards $CA) au premier trimestre 2025 en raison des difficultés du constructeur japonais.