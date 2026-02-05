Toute l’info en continu








Cameroun : le gouvernement lance un recrutement de 920 personnels soignants

5 février 2026 Publié à 09h19

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, a signé quatre arrêtés fixant les quotas ainsi que les conditions à remplir par les candidats. Le gouvernement de la République ouvre des concours directs pour le recrutement de 920 personnels soignants à la Fonction publique de…

Energie

Cameroun/Énergie électrique : Le gouvernement durcit le ton contre la fraude

5 février 2026 Publié à 13h08

Le ministre de l'Énergie annonce des contrôles intensifs dès le 15 mars 2026 Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundou Essomba, a annoncé…

Sport

Mercato : Emmanuel Moungam s'engage avec Landskronabois

5 février 2026 Publié à 13h03

Un produit brut du football amateur camerounais. À seulement 19 ans, Emmanuel Moungam À Ngon franchit une nouvelle étape majeure de sa jeune carrière. Le…

Volleyball

Volleyball : le MINSEP recadre le gouverneur du Littoral

5 février 2026 Publié à 11h44

Narcisse Mouelle Kombi fait des observations à Samuel Ivaha Diboua tout en lui demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement du…

Politique

Cameroun : le ministre Mounouna Foutsou précise les enjeux du camp national de la jeunesse 2026

5 février 2026 Publié à 11h36

Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique a procédé le 04 janvier 2026 à l'ouverture du camp national de la jeunesse à Yaoundé…

International

Pakistan : 216 terroristes tués à l'issue d'une opération sécuritaire au Baloutchistan (armée)

5 février 2026 Publié à 10h24

L'armée pakistanaise a annoncé jeudi qu'au moins 216 terroristes ont été tués alors que les forces de sécurité viennent de conclure une opération antiterroriste dans…

International

Niger : plus de 47 terroristes éliminés dans le pays (armée)

5 février 2026 Publié à 10h11

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé mercredi avoir tué plus de 47 terroristes et interpelé 21 individus, du 26…

International

Soixante-quinze corps retrouvés après des attaques aveugles dans le centre du Nigeria

5 février 2026 Publié à 09h58

Au moins 75 corps ont été retrouvés après que des hommes armés eurent attaqué deux villages dans l'État central de Kwara au Nigeria en début…

Société

Occupation anarchique : la mairie de Yaoundé donne un ultimatum sur l'axe Fecafoot–Niki Mokolo

5 février 2026 Publié à 09h42

L'édile de la capitale a fait une sortie dans ce sens le 03 février 2026. Dans un communiqué rendu public le 03 février 2026, le…

Cyclisme

Cyclisme : vers des randonnées cyclistes régulières à Yaoundé

5 février 2026 Publié à 09h26

Des concertations ont eu lieu dans ce sens au siège de la Fecacyclisme entre le responsable de l'exécutif et la promotrice. Le Président de la…

Société

Cameroun : le gouvernement lance un recrutement de 920 personnels soignants

5 février 2026 Publié à 09h19

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, a signé quatre arrêtés fixant les quotas ainsi que les conditions à…



Cameroun : Fayçal Hamadou Demaissala quitte le PCRN
5 février 2026 Publié à 13h43

Le conseiller spécial du président Cabral Libii a rendu publique le 04 février 2026…

Cameroun : le ministre Mounouna Foutsou précise les enjeux du camp national de la jeunesse 2026
5 février 2026 Publié à 11h36

Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation physique a procédé le 04 janvier…

Municipales et législatives 2026 : le Front camerounais choisit Ngambè pour lancer la mobilisation
4 février 2026 Publié à 09h29

En vue des élections législatives et municipales qui s'annoncent, le parti politique que préside…

Cameroun : Mamadou Mota recadre Cabral Libii
3 février 2026 Publié à 09h43

Le vice-président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun s'en prend au président du…



Cameroun/Énergie électrique : Le gouvernement durcit le ton contre la fraude
5 février 2026 Publié à 13h08

Le ministre de l'Énergie annonce des contrôles intensifs dès le 15 mars 2026…

Cameroun/Port de Douala : SGS demande un recentrage strict des discussions
4 février 2026 Publié à 10h40

La directrice générale de SGS réagit à l'invitation à prendre part à la…

Le Cameroun veut s'imposer comme le poumon d'acier de la sous-région
26 janvier 2026 Publié à 10h34

Pour les dix prochaines années, l'entreprise camerounaise, Acero Metal Sarl entend faire passer le…

Cameroun : l'ANTIC bénéficie de nouveaux équipements pour renforcer la protection du cyber espace national
21 janvier 2026 Publié à 13h40

La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Lobom Li Likeng a présidé la…



Fraude à l'énergie électrique : le Cameroun perd 60 milliards FCFA par an
5 février 2026 Publié à 13h07

Face à la situation, le gouvernement lance une vaste opération de lutte contre…

Affaires : MTN veut acquérir IHS Holdings 
5 février 2026 Publié à 11h17

Le groupe MTN, premier opérateur mobile d'Afrique, a annoncé être en négociations avancées…

Perspectives : BGFIBank précise ses priorités pour 2026-2030
5 février 2026 Publié à 10h45

La banque a décidé de ses nouvelles orientations stratégiques lors d'une assise qui…

Cameroun : la Douane saisit des armes blanches à Bogdibo
5 février 2026 Publié à 10h18

Le 04 février 2026, les Éléments de la Brigade Commerciale des Douanes de…



Mercato : Habiba Ousmanou s'engage avec Fondation Agaï FA de Pitoa.
2 février 2026 Publié à 16h47

L'attaquante camerounaise Habiba Ousmanou (16 ans) quitte Anafoot Maroua, club de deuxième division…

Éliminatoires Mondial U20 Féminin 2026 : les Lionnes indomptables U20 montent en intensité à Yaoundé.
29 janvier 2026 Publié à 09h38

Engagées dans la préparation des éliminatoires de la Coupe du Monde Féminine U20…

Une saison accomplie et une montée historique en Norvège.
12 novembre 2025 Publié à 12h21

Le milieu de terrain camerounais Steve Regis Mvoue peut avoir le sourire. À…

Grace Sakta, l'arbitre camerounaise qui brille à Nairobi.
12 novembre 2025 Publié à 12h19

Le Cameroun est une fois de plus dignement représenté sur la scène internationale…



SPORT

L'actualité sportive

Mercato : Emmanuel Moungam s'engage avec Landskronabois
5 février 2026 Publié à 13h03

Un produit brut du football amateur camerounais. À seulement 19 ans, Emmanuel Moungam…

Volleyball : le MINSEP recadre le gouverneur du Littoral
5 février 2026 Publié à 11h44

Narcisse

Cyclisme : vers des randonnées cyclistes régulières à Yaoundé
5 février 2026 Publié à 09h26

Des concertations ont eu lieu dans ce sens au siège de la Fecacyclisme…

Guinness Super League : le coup d’envoi de la saison 6 se précise
4 février 2026 Publié à 11h38

Le communiqué de la secrétaire générale de la Ligue de football féminin définit…



Miss Cameroun 2026: 06 innovations majeures dans le concours de beauté
5 février 2026 Publié à 14h25

C'est l'ère des innovations à Miss Cameroun. 06 nouvelles règles viennent d'être présentées…

Affaire bébé Mathis: la sortie de Lydol calme le public
5 février 2026 Publié à 09h19

Lydol s'est enfin exprimée sur le meurtre de son père et a donné…

L’affaire bébé Mathis renvoyée au 11 mars 2026
5 février 2026 Publié à 09h10

L'affaire bébé Mathis qui devait se tenir ce 03 février n'a pas eu…

Récompense: Eric Christian Nya sera honoré au Best Talent Cameroon 2026
5 février 2026 Publié à 08h54

La cérémonie d'awards a décerné un prix spécial au journaliste présentateur, pour son…



Pakistan : 216 terroristes tués à l’issue d’une opération sécuritaire au Baloutchistan (armée)
5 février 2026 Publié à 10h24

L'armée pakistanaise a annoncé jeudi qu'au moins 216 terroristes ont été tués alors…

Niger : plus de 47 terroristes éliminés dans le pays (armée)
5 février 2026 Publié à 10h11

Les Forces de défense et de sécurité (FDS) du Niger ont annoncé mercredi…

Soixante-quinze corps retrouvés après des attaques aveugles dans le centre du Nigeria
5 février 2026 Publié à 09h58

Au moins 75 corps ont été retrouvés après que des hommes armés eurent…

Le fils de Mouammar Kadhafi confirmé mort dans une attaque armée dans l’ouest de la Libye
4 février 2026 Publié à 10h23

Saïf al-Islam Kadhafi, fils du défunt dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, a été tué…



Occupation anarchique : la mairie de Yaoundé donne un ultimatum sur l’axe Fecafoot–Niki Mokolo

L'édile de la capitale a fait une sortie dans ce sens le 03 février 2026. Dans un communiqué rendu public le 03 février 2026, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a annoncé une vaste opération de libération des emprises de la voie publique sur le tronçon routier reliant le siège de la Fecafoot au carrefour Niki Mokolo. La mesure concerne les commerçants, vendeurs ambulants ainsi que…
Cameroun : le gouvernement lance un recrutement de 920 personnels soignants
5 février 2026 Publié à 09h19

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE,…

Cameroun : la CNPS engage un recouvrement forcé de 88 milliards de cotisations sociales impayées dans le Centre
4 février 2026 Publié à 11h35

Le directeur régional de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour le Centre,…

Cameroun : deux cadavres découverts à Bamenda
30 janvier 2026 Publié à 11h25

Les riverains ont fait la découverte macabre ce 30 janvier 2026 au niveau…

Cameroun : le Minesup explique les quotas de sélection des 600 doctorants
28 janvier 2026 Publié à 11h20

Dans un entretien paru dans le quotidien bilingue Cameroon Tribune, le ministre d’État…



La France remet la distinction de Chevalier de la légion d’honneur à Djaïli Amadou Amal

La célèbre écrivaine a reçu ses insignes le 02 février 2026 à Yaoundé au cours d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur de France au Cameroun Sylvain Riquier. La République française honore l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des Lycéens 2020 avec son roman Les Impatientes. Le 02 février dernier, le chef de la mission diplomatique de la République française au Cameroun lui a remis les insignes correspondant au rang de…

Cameroun : l’artiste Mama Ohandja est décédé
31 décembre 2025 Publié à 10h15

Le chanteur baptisé Le Rossignol a définitivement quitté la scène musicale le 30…

Culture: le Mvet oyeng rejoint la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
10 décembre 2025 Publié à 15h26

C'est une belle victoire pour le peuple Ekang dont le Mvet Oyeng vient…

Octave Jokung Nguena présente l’ouvrage ‘’100 propositions pour restaurer le Cameroun-– Vision 2040’’
8 octobre 2025 Publié à 13h03

Suite à la dédicace de l’ouvrage intitulé : « 100 propositions pour restaurer…

Cameroun : Antoinette Nyoung met en garde contre les dangers du mauvais coaching
19 septembre 2025 Publié à 16h25

La consultante en stratégie d’entreprise vient de publier un livre qui lève un…

Cameroun : 21 000 nouveaux cas de VIH par an
4 février 2026 Publié à 08h32

Le chiffre représente l’incidence annuelle du VIH sur la population impliquant les personnes…

Alerte : 10 cas de Mpox confirmés au Cameroun
14 janvier 2026 Publié à 09h43

La flambée des cas observée dans les régions du Littoral, du Centre et…

Cameroun : le Minsanté inaugure le centre d’hémodialyse de l’Hôpital de référence de Sangmélima
7 janvier 2026 Publié à 09h15

Le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda, a coupé le ruban symbolique…

Cameroun-don de sang : plus de 100 poches à collecter en deux jours
8 décembre 2025 Publié à 11h34

Le Club 25 Cameroun organise, les 10 et 11 décembre 2025, une campagne…



Cameroun : Haman Mana rend hommage au journaliste Abodel Karimou
30 décembre 2025 Publié à 08h03

Le célèbre journaliste, directeur de publication du quotidien Le jour, rend public ce…

Me Claude Assira demande des comptes à l'opposition camerounaise
Cameroun : après l’échec à la présidentielle, Me Claude Assira demande des explications à l’opposition
19 novembre 2025 Publié à 13h49

Le célèbre avocat au Barreau du Cameroun règle ses comptes avec les membres…

Cameroun : « La souveraineté économique commence par la sortie du franc CFA », Serge Espoir Matomba à Paul Biya
14 novembre 2025 Publié à 13h16

Dans une lettre ouverte adressée au président Paul Biya, le premier secrétaire du…

Le MRC couve-t-il des clivages entre factions ?
Tensions post-électorales : Mamadou Mota met le ministre Paul Atanga Nji en garde contre l’arrestation de Issa Tchiroma Bakary
24 octobre 2025 Publié à 10h23

Le président national par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, en…

❝9 décembre

Decret portant avancement de grade au choix de six cents (600) Commissaires de Police au grade de Commissaire de Police Principal

❝18 octobre

Le communiqué de Globeleq Cameroun

❝2 septembre

Lettre de Issa Tchiroma Bakary à Cavaye Yeguie Djibril

❝1 août

Voici les résultats du GCE OL 2025






Procès de la Young Team : le verdict de la Cour Criminelle
Procès de la Young Team : le verdict de la Cour Criminelle
18 novembre 2025 Publié à 15h09

La Cour criminelle spécialisée a rendu son verdict ce mardi 18 novembre 2025, dans le cadre du procès  Etat gabonais contre Sylvia et Nourredin Bongo.   Ils étaient Douze prévenus poursuivis pour des infractions économiques et financières, dans une affaire qui a mis en lumière un vaste réseau de détournements de fonds publics. A savoir : […]

Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian
Sécurité : l’AES dénonce la violation de son espace aérien par un avion nigérian
9 décembre 2025 Publié à 11h59

L’appareil avait à son bord deux membres d’équipage et neuf passagers tous militaires, renseigne le communiqué produite par la Confédération des Etats du Sahel (AES) à l’issue de l’incident. Un aéronef appartenant identifié comme appartenant à l’armée de l’Air de la République fédérale du Nigéria, de type C130, a été contraint de se poser le […]

RCA : sept candidatures ont été retenues pour la présidentielle
RCA : sept candidatures ont été retenues pour la présidentielle
14 novembre 2025 Publié à 14h12

Le Conseil constitutionnel centrafricain a publié, ce 13 novembre, la liste définitive des candidats autorisés à se présenter à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.   Sept personnalités politiques sont en lice, parmi lesquelles le président sortant Faustin Archange Touadéra et les anciens Premiers ministres Anicet Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, dont les candidatures avaient […]

Tony Elumelu plaide pour l’investissement dans l’énergie, les infrastructures et l’entrepreneuriat au Congo Brazzaville
Tony Elumelu plaide pour l’investissement dans l’énergie, les infrastructures et l’entrepreneuriat au Congo Brazzaville
15 novembre 2025 Publié à 15h31

Dans le cadre de sa tournée africaine en cours, le Président du Groupe United Bank for Africa (UBA) Plc, Tony Elumelu, a effectué une visite de courtoisie au Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou-Nguesso, réaffirmant l’engagement fort de la banque envers le pays et l’ensemble de la région d’Afrique centrale. Au […]

Butembo en deuil : une marche pour Rosette, tuée par un milicien
Butembo en deuil : une marche pour Rosette, tuée par un milicien
14 novembre 2025 Publié à 15h26

Ils marchaient pour une vie fauchée à 18 ans. Ce vendredi 14 novembre, Butembo a vu défiler un cortège de douleur et de colère. Étudiants et habitants se sont rassemblés pour honorer Kavira Vyaghula Rosette, tuée deux jours plus tôt par un milicien Wazalendo alors qu’elle rentrait de l’Institut supérieur des techniques médicales. Leur deuil […]

Guinée équatoriale : Obiang Nguema reçoit le Dr Akinwumi Adesina
Guinée équatoriale : Obiang Nguema reçoit le Dr Akinwumi Adesina
14 novembre 2025 Publié à 15h53

Obiang Nguema Mbasogo a tenu ce jeudi deux audiences au Palais du peuple de Malabo, avec le Dr Akinwumi Adesina, ancien président de la Banque africaine de développement, et une délégation militaire de la Fédération de Russie conduite par le général de lieutenant Andrei Averyanov.   Lors de la première audience, le Chef de l’État […]

Présidentielle Centrafrique 2025 : sept candidats validés, Touadéra et Dologuélé en tête d’affiche
Présidentielle Centrafrique 2025 : sept candidats validés, Touadéra et Dologuélé en tête d’affiche
14 novembre 2025 Publié à 17h04

En Centrafrique, le Conseil constitutionnel a validé sept candidatures pour l’élection présidentielle du 28 décembre, dont celles de Faustin-Archange Touadéra et d’Anicet Georges Dologuélé. Dans un contexte sécuritaire fragile, cette proclamation marque le début d’une campagne sous haute tension, entre promesses de stabilité et appels au changement.   Bangui, 14 novembre 2025 – À moins […]

Paris Saint-Germain – Tottenham : faites vos pronostics pour la Supercoupe sur 1xBet !
Paris Saint-Germain – Tottenham : faites vos pronostics pour la Supercoupe sur 1xBet !
8 août 2025 Publié à 14h27

Le 13 août, le football européen fera son retour sur les terrains et ravira les supporters avec une dispute spectaculaire entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. 1xBet, meilleur site de paris sportifs international, annonce le match entre le Paris Saint-Germain et Tottenham au Stadio Friuli. Pariez avec les […]

Justice : la rentrée judiciaire centrée sur les finances publiques
Justice : la rentrée judiciaire centrée sur les finances publiques
14 novembre 2025 Publié à 12h52

La cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire s’est tenue jeudi à Bamako autour d’un thème consacré au contrôle juridictionnel des finances publiques. Elle a marqué l’ouverture officielle de l’année judiciaire 2025-2026 et a rappelé le rôle central des institutions chargées de veiller à la régularité de la gestion publique. La séance s’est déroulée sur le […]

Togo – CAMES : Lomé scelle une alliance pour l’excellence académique
Togo – CAMES : Lomé scelle une alliance pour l’excellence académique
14 novembre 2025 Publié à 13h33

Le Togo renforce son rôle de moteur régional en matière d’enseignement supérieur en signant un accord structurant avec le CAMES. À l’horizon des 7ᵉ Journées scientifiques prévues en 2026, Lomé se positionne comme un hub éducatif panafricain, porté par l’engagement des institutions locales et la vision d’une coopération académique durable.   Lomé, 14 novembre 2025 […]

Parakou 2025 : quand la gymnastique et la lutte forgent l’émancipation des filles béninoises
Parakou 2025 : quand la gymnastique et la lutte forgent l’émancipation des filles béninoises
14 novembre 2025 Publié à 14h56

Le Festival National du Sport Féminin 2025 s’est ouvert en fanfare à Parakou, réunissant plus de cent jeunes athlètes venues des douze départements du Bénin. Trois jours de compétition, d’émancipation et de célébration, portés par le ministère des Sports, l’UNICEF et l’Institut National de la Femme.   Parakou, 14 novembre 2025 – Le Bénin pulse […]

Chine–Burkina : un don médical de 120 millions FCFA pour soutenir les patients vulnérables
Chine–Burkina : un don médical de 120 millions FCFA pour soutenir les patients vulnérables
14 novembre 2025 Publié à 15h25

La Chine a offert au CHU de Tengandogo un important lot de matériels destinés aux patients atteints de maladies cardiaques et vasculaires. Une contribution qui renforce la coopération sanitaire entre Ouagadougou et Pékin.   La République populaire de Chine, à travers son ambassade au Burkina Faso, a remis ce mercredi 12 novembre 2025 au Centre […]

Santé maternelle : le ministre Ibrahima Sy prône une nouvelle approche
Santé maternelle : le ministre Ibrahima Sy prône une nouvelle approche
14 novembre 2025 Publié à 16h41

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a lancé un appel à l’audace lors du 18ᵉ congrès de la Société africaine de gynécologie-obstétrique. Face aux défis persistants de la santé maternelle, il a exhorté les décideurs à fonder leurs politiques sur des données concrètes et des preuves scientifiques. « Nous, autorités, […]

Cybastion pose sa forteresse numérique en Guinée
Cybastion pose sa forteresse numérique en Guinée
14 novembre 2025 Publié à 16h04

Dans la nuit du jeudi 13 novembre 2025, Conakry a vibré au rythme de l’innovation. Le lancement du bureau local de Cybastion, une société américaine de technologies, est bien plus qu’une simple inauguration. C’est le déploiement d’une ambition stratégique pour l’Afrique de l’Ouest. L’entreprise parie sur l’avenir numérique de la Guinée, portée par la volonté […]

