Cyclisme : vers des randonnées cyclistes régulières à Yaoundé
Occupation anarchique : la mairie de Yaoundé donne un ultimatum sur l’axe Fecafoot–Niki Mokolo
Cameroun : le ministre Mounouna Foutsou précise les enjeux du camp national de la jeunesse 2026
Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph LE, a signé quatre arrêtés fixant les quotas ainsi que les conditions à remplir par les candidats. Le gouvernement de la République ouvre des concours directs pour le recrutement de 920 personnels soignants à la Fonction publique de…
L'édile de la capitale a fait une sortie dans ce sens le 03 février 2026. Dans un communiqué rendu public le 03 février 2026, le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a annoncé une vaste opération de libération des emprises de la voie publique sur le tronçon routier reliant le siège de la Fecafoot au carrefour Niki Mokolo. La mesure concerne les commerçants, vendeurs ambulants ainsi que…
La célèbre écrivaine a reçu ses insignes le 02 février 2026 à Yaoundé au cours d’une cérémonie présidée par l’ambassadeur de France au Cameroun Sylvain Riquier. La République française honore l’écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, Prix Goncourt des Lycéens 2020 avec son roman Les Impatientes. Le 02 février dernier, le chef de la mission diplomatique de la République française au Cameroun lui a remis les insignes correspondant au rang de…
