CAN 2023 : Samuel Eto’o dit ses dernières paroles aux Lions avant leur entrée en compétition

Le président de la Fédération camerounaise de football a dit « deux choses » aux poulains de Rigobert Song qui disputent leur premier match de Can ce 15 janvier en début de soirée.

Chance et bonheur, joie de vivre ensemble, voilà les vœux que Samuel Eto’o Fils forme à l’endroit de la sélection nationale camerounaise présente à Yamoussoukro pour disputer la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations. « Valeureux Lions, au moment où vous entrez en compétition, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter deux choses : bonne chance, et que le bonheur, la joie de vivre ensemble que vous affichez depuis, ne vous quitte jamais. Nous aimons vous voir heureux », a souhaité le président de la Fecafoot.

L’ancien capitaine des Lions indomptables dit ces paroles de bénédiction à quelques heures du début du match Cameroun-Guinée prévu ce lundi à 18h, heure du Cameroun. Cette rencontre qui marque l’entrée en compétition des Lions, se jouera au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Le capitaine Aboubakar Vincent victime d’une blessure pourrait ne pas être aligné. Le gardien de but André Onana qui rejoint la tanière des Lions ce lundi pourrait être dans la liste des remplaçants.

La veille, le ministre des Sports et de l’Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, a rendu visite aux Lions. Le chef de la délégation du Cameroun en Côte d’Ivoire a porté au groupe managé par Ribgobert Song Bahanag, le message d’encouragement et d’appel à la victoire du chef de l’Etat camerounais aux joueurs.