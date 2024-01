Cameroun : ces Lions indomptables habitués des CAN

Le Cameroun entame sa campagne en Coupe d’Afrique des Nations ce soir contre la Guinée. Parmi les joueurs que Rigobert Song a amené pour la CAN, on retrouve plusieurs novices, mais aussi, de nombreux habitués de la compétition. Nous vous proposons de les découvrir.

1- Aboubakar Vincent

C’est logiquement qu’il se présente dans cette compétition en qualité de capitaine. Sélectionné en équipe nationale depuis 2010, il participera à sa cinquième compétition après 2015, 2017, 2019 et 2021. Auteur de neuf buts en 4 participations donc, il a également l’occasion d’être parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. Objectif cette fois, contribuer à rééditer l’exploit de 2017, où il avait remporté la compétition avec les Lions Indomptables du Cameroun.

2- Clinton Njie

Comme Vincent Aboubakar, il est à sa cinquième participation consécutive à la compétition qu’il a remportée en 2017. Buteur face au Nigeria en 2019, il sera certainement l’un des ténors du vestiaire camerounais.

3- Fabrice Ondoa

Élu meilleur gardien de la compétition en 2017, il voudra rééditer l’exploit, et remporter une seconde fois la CAN. Dépassé aujourd’hui dans la hiérarchie par André Onana, il va disputer sa quatrième CAN après 2015, 2017, 2019.

4- Karl Toko Ekambi

Vainqueur lui aussi de la Coupe d’Afrique des Nations en 2017, il est l’un de ceux qui ont porté l’équipe lors de la dernière CAN à domicile en 2021. Il disputera lui aussi sa quatrième compétition ayant été de l’expédition en 2019.

André Onana, André Frank Zambo Anguissa disputeront quant à eux leur troisième Coupe d’Afrique d’affilée (2019, 2021, 2023). Joueurs respectifs de Manchester United et de Naples, ils seront les véritables stars de cette équipe, qu’ils seront chargés de hisser sur le toit de l’Afrique.

Devis Epassy, Harold Moukoudi, Nicolas Moumi Ngamaleu, Christopher Wooh, Nouhou Tolo, Yvan Neyou, Jean Charles Castelletto joueront leur seconde coupe d’Afrique consécutive et auront à cœur de faire mieux qu’en 2021, en remportant pour cette fois le trophée final.