Le Cameroun à la quête de sa 6e CAN

Le 15 janvier 2023, les Lions Indomptables entrent en compétition, à la conquête d’une sixième couronne africaine.

Ils ont pour mission de faire mieux qu’en 2021 où le Cameroun avait terminé 3ème de la CAN organisée sur son sol. Quelles sont les chances du Cameroun à cette compétition, le spécialiste des questions de football, Casimir Mengue apporte des réponses.

Quelles sont les nations favorites pour cette CAN ?

Je pense que les nations favorites sont celles qui sont allées à la Coupe du monde : le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal. On peut aussi ajouter l’Egypte, le Nigeria et le pays organisateur à savoir la Côte d’Ivoire.

Est-ce que le Cameroun a des atouts qui font peur ?

Les atouts peuvent être au niveau de la fraîcheur physique. Nos joueurs n’ont pas été autant utilisés par leurs clubs. On a également une équipe un peu plus jeune et enthousiaste. Donc, sur le plan athlétique, c’est une bonne chose. Il ne nous reste plus qu’à faire la différence dans les matchs décisifs.

Pour moi, l’équipe a ce qu’il faut pour gagner. Il va juste falloir que l’environnement lui soit favorable. Vous avez beau avoir tous les meilleurs joueurs du monde mais si l’environnement n’est pas favorable vous pouvez vous trouver en grosse difficulté comme vous pouvez avoir des joueurs moyens et si l’environnement est favorable, vous pouvez faire la différence. Le Cameroun n’est pas outsider à mon avis mais favori.

Quels sont les points sur lesquels l’équipe doit travailler ou y’a-t-il des acquis à préserver ?

Un milieu de terrain frais permettra à l’équipe d’avoir un meilleur équilibre. À côté, fera une triangulation offensive, c’est-à-dire deux joueurs en soutien des trois qui seront en attaque et un joueur en appui des quatre défenseurs pour qu’on est un semblant de cinq devant et cinq, derrière. Pour moi, le 4-3-3 en triangulation offensive sera l’idéal même si en faisant la triangulation défensive avec une pointe haute nous aidera à être suffisamment présent. Le tout est de mettre suffisamment de densité dans le jeu. Je crois que ce qui a beaucoup plus réussi au Cameroun ces derniers temps c’est la défense à quatre. Elle apporte beaucoup de sécurité et d’équilibre. Avec une défense à quatre, il n’y a pas des problèmes d’incertitude et des difficultés à faire des compensations latérales et axiales. Pour moi, une défense à quatre sera l’idéal.

Quel schéma tactique pouvez-vous préconiser au vu de ce que Rigobert Song a déjà eu à proposer ?

C’est d’abord sur le plan mental où il faut tenir un discours qui rassure, qui met les joueurs en confiance et les amène à se surpasser devant toutes les situations. Sur le plan athlétique, il n’y aura que de l’entretien physique par ce qu’ils sortent des clubs où ils sont suffisamment préparés. Maintenant sur le plan tactique, le Cameroun structurera son équipe en un bloc haut pour facilement se créer des occasions de buts ou alors un peu plus médians pour essayer d’absorber les adversaires et trouver la profondeur. Les garçons sur le plan technique doivent être un peu plus coordonnés, précis au niveau des qualités des passes. Je crois qu’à ce niveau de la compétition, il y a deux paramètres déterminants qui sont le mental et le plan tactique pour poser des problèmes aux adversaires et non être une équipe qui cherche à résoudre des problèmes.

Ainsi, au niveau offensif, il va falloir procéder avec des attaques directes, verticaliser le jeu et sur le plan défensif, il faut toujours avoir un bloc équipe très haut. Dans l’ensemble, il faut avoir une équipe très engagée, prédisposée à mettre tous les adversaires en difficulté.