Affaires : Unilever cède sa filiale ivoirienne au groupe Carré d’Or

La cession sera suivie d’une période de transition en coopération avec le groupe Unilever permettant d’assurer la continuité d’un service de qualité à l’endroit des partenaires et de la clientèle de la société.

L’actionnaire majoritaire de la société Unilever Côte d’Ivoire, la société Unilever Overseas Holdings Ltd, informe avoir conclu un accord en vue de la cession de la totalité des actions qu’elle détient au capital de la société Unilever Côte d’Ivoire, société anonyme au capital social de 24 336 010 000 FCFA.

La cession à un consortium d’investisseurs privés mené par la Société de Distribution de Toutes Marchandises Côte d’Ivoire (SDTM CI) sera effectuée sous forme d’opération sur titres et portera sur 9 163 608 actions sur un total de 9 183 400 actions, représentant 99,78% du capital social et des droits de vote de la société Unilever Côte d’Ivoire. La réalisation définitive de la cession devrait intervenir dans les prochains mois, après l’obtention des approbations internes et réglementaires requises.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La finalisation de l’opération, prévue dans les prochains mois va permettre à la SDTM CI de renforcer sa position dans l’agro-industrie et la grande distribution. Elle lui permet d’élargir significativement son portefeuille d’activités en Afrique de l’Ouest.

Au 31 décembre 2023, le bénéfice net d’Unilever Côte d’Ivoire affiche une nette amélioration pour s’établir à 640,334 millions de FCFA, contre une perte de 6,908 milliards de FCFA en décembre 2022. Son chiffre d’affaires a baissé, passant de 36,174 milliards de FCFA en 2022 à 34,682 milliards de FCFA en 2023. Le résultat financier a suivi la même tendance, avec une baisse de 740,306 millions de FCFA. L’excédent brut d’exploitation, quant à lui, affiche une dynamique positive. En effet, il a atteint 3,340 milliards de FCFA en 2023. S’agissant du résultat des activités ordinaires, il s’est établi à 833,247 millions de FCFA en 2023.

En mémoire, Unilever est une multinationale anglo-néerlandaise, dont le siège social est situé à Londres et à Rotterdam. Le groupe est présent dans l’alimentation et l’hygiène et contrôle de nombreuses marques connues.