Banque mondiale : que savoir d’Ethiopis Tafara, le nouveau patron Afrique d’IFC ?

L’Américain d’origine éthiopienne a pris les rênes de la vice-présidence Afrique de la filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé.

Depuis le 1er avril, Ethiopis Tafara a remplacé le Franco-Portugais Sérgio Pimenta en tant que vice-président Afrique. Ethiopis Tafara était avant le vice-président et responsable du risque et des questions juridiques et administratives au sein de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), une institution du Groupe de la Banque mondiale. Entré à la MIGA en septembre 2019, il est chargé de la direction et de la supervision des divisions Finance et gestion du risque, Analyse économique et viabilité, et Affaires juridiques et indemnisations. Il supervise également les efforts de partenariat de la MIGA, qui visent à nouer des alliances stratégiques et promouvoir une hausse des flux d’investissement en direction des marchés émergents grâce à une meilleure couverture des risques.

Il était auparavant vice-président et conseiller juridique de la Société financière internationale (IFC), où il était responsable de la gestion des risques non financiers (juridique, conformité et questions environnementales, sociales et de gouvernance). À ce poste, il a modernisé et renforcé les capacités d’IFC pour la gestion des risques et la vérification de la conformité, développé l’action et le leadership d’IFC en matière de finance durable, et contribué à une coopération accrue au sein du Groupe de la Banque mondiale. Il a promu un modèle d’activité intégré, en s’attachant à mobiliser des ressources juridiques internes et externes pour mieux assurer la mission de développement confiée à IFC, et œuvré en faveur du renforcement des capacités juridiques du secteur privé dans les marchés émergents. En 2018, il a fait partie des 25 conseillers juridiques mis à l’honneur par le Financial Times (Global GC 25).

Avant son arrivée à IFC en avril 2013, M. Tafara exerçait la fonction de directeur du bureau des Affaires internationales au sein de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Il a notamment conseillé la Commission sur les aspects internationaux liés à l’application des lois Sarbanes-Oxley et Dodd-Frank Acts, et considérablement développé les programmes de renforcement des capacités de la SEC destinés aux organismes de réglementation et de surveillance des marchés émergents. M. Tafara s’est également distingué par ses actions en faveur de la facilitation de l’accès des investisseurs internationaux à travers la promotion de la reconnaissance mutuelle de réglementations comparables entre marchés. Cette approche a favorisé le respect de normes de qualité renforcée sur l’ensemble des marchés des valeurs. M. Tafara s’est vu décerner le prestigieux Chairman’s Award for Excellence en 2008.

Il a exercé la profession de juriste réglementaire pendant près de vingt ans, en se consacrant plus particulièrement à la régulation internationale des marchés financiers et aux contentieux transfrontaliers. Expert renommé des règles et normes de gouvernance encadrant les marchés boursiers mondiaux, il a conseillé des pays en développement sur les réformes nécessaires à la croissance des marchés financiers et dirigé la création de normes pour des régulateurs, organes de surveillance et participants aux marchés boursiers du monde entier. Son leadership lui a valu d’occuper des postes de direction dans plusieurs organismes internationaux œuvrant à la promotion de normes mondiales pour la réglementation des valeurs mobilières et de codes de conduite à l’intention des participants aux marchés. Il a été vice-président du Conseil d’administration de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (IOSCO) et président du Groupe de surveillance du Conseil de supervision de l’intérêt public (PIOB), a représenté la SEC au Conseil de stabilité financière et au Conseil de surveillance de la Fondation IFRS (Normes internationales d’information financière) et a dirigé les groupes de travail de l’IOSCO chargés de définir des normes et codes de conduite pour les agences de notation et les cabinets d’expertise comptable à la suite des scandales financiers des années 2000.

Avant d’intégrer la SEC, M. Tafara avait travaillé comme conseiller du président de la Commodity Futures Trading Commission, l’agence fédérale américaine chargée de la régulation des bourses de matières premières, ainsi qu’au sein du bureau du conseiller juridique en chef de la Division de l’application des lois. Il a commencé sa carrière juridique au bureau bruxellois du cabinet d’avocats Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton.

Il enseigne la régulation des marchés boursiers internationaux au Law Center de l’université de Georgetown et a publié de nombreux articles dans des revues de premier plan comme le Harvard International Law Journal et le Georgetown Journal of International Law.

Nommé en 2015 au Conseil de surveillance de l’International Valuation Standards Council (IVSC), une organisation internationale chargée de normaliser la valorisation des actifs immobiliers, des entreprises et des instruments financiers, il est entré en 2019 au Conseil des gouverneurs de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).

Diplômé de l’université de Princeton, M. Tafara est titulaire d’un doctorat en droit du Law Center de l’université de Georgetown. De nationalité américaine, il est né et a grandi en Éthiopie et parle, en plus de l’anglais, l’amharique, le français, l’espagnol et l’italien.