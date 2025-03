Banque : Vista Group finalise le rachat de Société Générale Burkina Faso 

Le Groupe Vista a officiellement finalisé l’acquisition de la Société Générale Burkina Faso (SGBF) après avoir obtenu l’approbation de la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA).

Vista Group boucle l’acquisition de Société générale Burkina Faso. En effet, le groupe a obtenu l’approbation de la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Cette validation représente la dernière étape légale pour la conclusion de la transaction annoncée en décembre 2023.

L’accord portait sur la cession d’une participation majoritaire de 52,6 % dans le capital de SGBF.

En août 2024, Vista Group Holding avait annoncé la finalisation de l’acquisition de 100 % de Banco Société Générale Moçambique, élargissant ainsi sa présence en Afrique.

Simon Tiemtore, président de Vista Group Holding, avait alors déclaré : « Notre acquisition de Banco Société Générale Moçambique représente une étape importante dans le parcours du groupe Vista Bank vers son objectif de devenir un groupe de services financiers panafricain de classe mondiale, avec des opérations dans 25 pays d’ici 2026. Cette nouvelle acquisition permet au Groupe d’accroître son soutien et son impact sur la croissance économique et l’inclusion financière en Afrique. Avec cette opération, nous opérons désormais dans cinq pays : le Burkina Faso, la Gambie, la République de Guinée (Conakry), le Mozambique et la Sierra Leone. »Prendre Société générale Burkina Faso va davantage renforcer son positionnement dans le secteur financier et rendre encore plus crédible l’ambition d’expansion du groupe.