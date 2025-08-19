Bénin : 27 morts retrouvés et 9 rescapés suite à un accident d’autocar dans le centre du pays

Le bilan de l’accident survenu dimanche, lorsqu’un autocar est tombé dans le fleuve Ouémé à Thio, dans le centre du Bénin, s’élève à 27 morts retrouvés et 9 rescapés, a annoncé lundi soir le directeur de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), Abdel Aziz Bio Djibril.

Dans une déclaration à la presse, M. Bio Djibril a indiqué qu’au moment de l’accident, 52 passagers se trouvaient à bord du véhicule.

« A l’origine, 54 passagers avaient pris place à bord du véhicule samedi, lors du départ de Lomé, au Togo. Deux d’entre eux sont descendus à Bohicon (sud), au Bénin. Ils étaient donc 52 au moment de l’accident, dimanche matin à Thio », a-t-il expliqué.

Il a précisé que l’autocar, immergé depuis dimanche, avait été remonté à la surface lundi après-midi, une opération qui a permis de récupérer 23 corps à l’intérieur du véhicule.

« Les patrouilles menées ensuite le long du fleuve ont permis de retrouver trois autres victimes », a-t-il poursuivi, ajoutant que le bilan provisoire s’établissait à 27 morts retrouvés, dont un corps repêché dimanche matin.

Il a ajouté que neuf rescapés, actuellement hospitalisés à l’hôpital de zone de Savè, avaient pu être secourus, tandis que 16 personnes, considérées comme n’ayant aucune chance de survie, restaient portées disparues.

« Les fouilles vont se poursuivre pendant au moins 48 heures supplémentaires pour rechercher les corps de ces 16 personnes », a-t-il précisé.