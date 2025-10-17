Cameroun : Abba Aboubakar critique la contradiction du projet de transition de Issa Tchiroma

Dans une lettre ouverte adressée à Issa Tchiroma datée du 16 octobre 2025, l’homme politique interpelle le président du Fsnc sur son programme de gouvernance relatif à la transition de 3 à 5 ans.

Abba Aboubakar, homme politique, ancien militant du RDPC, dans sa lettre ouverte à Issa Tchiroma Bakary, assure qu’il a suivi le chronogramme, la présentation des projets de gouvernance de chaque candidat pendant la campagne électorale de l’élection présidentielle du 12 octobre dernier. Il indique que le programme de gouvernance de ‘’Transition de 3 à 5 ans’’, a été proposé subrepticement par Amougou Ekane et Djeukam Tchameni en pleine campagne électorale après la validation du dossier de candidature de Issa Tchiroma par des instances habilitées qui reconnaissent un mandat de 7 ans réglementaire.

Il estime que cette démarche est d’une légèreté inouïe pour désaffectionner l’opinion publique autour d’un candidat qu’il juge opportuniste pour des fins insoupçonnées.

Dans sa lettre, Abba Aboubakar, dénonce également les contradictions à l’origine de la violence péri-électorale entre, ceux qu’ils présentent comme les partisans de Issa Tchiroma et les forces de maintien de l’ordre occasionnant des pertes en vies humaines et de perte en matériel roulant au soir du scrutin dans la ville de Garoua.

Devoir de mémoire

Abba Aboubakar utilise une déclaration passée de Tchiroma pour dénoncer une hypocrisie politique. Sur les ondes de RFI en février 2011, alors qu’il était ministre de la Communication, il a déclaré que : « Abba Aboubakar est arrêté avec ses acolytes parce qu’ils distribuaient des tracts dans la ville de Yaoundé pour appeler à l’insurrection ». L’auteur de la Lettre explique que son interpellation faisait suite à une action discursive de revendication qu’il menait pour la transition. « Curieusement aujourd’hui vous avez repris dans votre projet de gouvernance le contenu de ces tracts qui portent sur la transition. N’est-ce pas là de la pure fourberie déconcertante au détriment du peuple camerounais ? », peut-on lire dans la Lettre.

Enfin, Abba Aboubakar pense que le projet de gouvernance par la transition de, Issa Tchiroma, Anicet Ekane et Djeukam Tchameni de l’union pour le changement alimente un flou artistique sans aucune base organisationnelle. « Elle n’est autre chose qu’un trio d’association des pyromanes et cela vous disqualifie d’office de toute probité du bon sens », déclare-t-il.

Pour rappel, Abba Aboubakar a annoncé sa démission du RDPC, le 12 septembre 2025, dénonçant sa mise à l’écart des activités de la formation politique.