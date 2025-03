Cameroun-Affaires Booster Whisky Cola : le collectif de barmen entre en jeu

Dans une sortie du 12 mars 2025, le ministère du Commerce souligne que, l e Collectif des barmen confirme que la marque Booster Whisky Cola produite par la Sabc ne présente aucun problème de qualité.

Dans une correspondance notifiée en urgence, le ministre du Commerce a, il y a une semaine (04 mars) formellement intimé au Directeur Général de l’Agence des Normes et de la Qualité (ANOR) de reporter l’émission du certificat de conformité pour ce produit. En exigeant par ailleurs le retrait immédiat des étals, sans le moindre délai.

A la suite, dans une correspondance qui date du 6 mars 2025 avec pour objet : « restitution des résultats d’analyses et d’investigations suite aux dénonciations des consommateurs du produit Booster Whisky Cola », Chantal Andely, informe Luc Magloire Mbarga Atangana, que l’alcool mixte de Booster Whisky Cola ne présente pas de risque pour l’homme.

Cette fois, c’est autour du collectif de Barmen de faire une sortie. « En effet, répondant à la requête d’un de nos membre tenancier d’un débit de boissons au quartier Biyem-Assi-TKC, nous faisant état, d’une altercation musclée entre lui et une cliente, au sujet d’une bouteille de Booster Whisky Cola dont le goût « ressemblerait à celui de l’eau savonneuse », et de l’intervention d’une association de consommateur venu constater les faits, nous nous sommes rendus sur les lieux et pris contact avec les parties présentes », lit-on dans la correspondance du Collectif.

« Y étant et après avoir ramené tout le monde à la raison, nous avons en synergie avec la Plateforme Camerounaise du Commerce Equitable (P2CE), entrepris les démarches suivantes : (i) faire un constat du reste des produits concernés (P2CE), (ii) solliciter et sauvegarder le reçu d’achat de ces boissons auprès du distributeur SABC (Collectif des Barmen), (iii) saisir aux fins de concertations BOISSONS DU CAMEROUN (P2CE), (iv) procéder aux analyses desdites boissons (SABC, P2CE, Collectif Barmen), (v) publication des résultats des analyses (chaque structure de manière autonome) », poursuit la note.

« Suite à notre saisine de la SABC, une série de concertations se sont tenues entre les responsables du Collectif des Barmen du Cameroun, de la P2CE, et ceux de la SABC. Par la suite, les analyses ont été effectuées sur les différents échantillons par un laboratoire indépendant. Le laboratoire a conclu que « ce produit est satisfaisant selon les critères et paramètres analysés ».

Ces résultats obtenus, nous avons ensemble procédé à l’analyse physique des bouteilles concernées et avons découvert des traces de chocs et de pressions sur les capuchons, nous laissant penser à une mauvaise manipulation des bouteilles lors de leur transport et stockage.