Cameroun : Cabral Libii saisit la justice face à la témérité de Jacques Bertrand Mang

Les avocats du président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) ont annoncé le 26 janvier avoir été mandatés par Cabral Libii pour intenter une action en justice contre l’ancien militant dudit parti.

Le ton monte ! Jacques Bertrand Mang, ancien militant de la formation politique et candidat à la candidature aux élections législatives 2026 dans le Wouri, accuse Cabral Libii, président national du PCRN de trahison et d’assassinat. Le député Cabral Libii vient d’engager ses avocats en tête desquels Me René Roger BEBE pour traduire son ex-militant devant la justice. Ce pour que « cet imposteur y réponde de ses actes », en l’occurrence des « affirmations d’une extrême gravité » qu’il impute à Cabral Libii en y impliquant de très hautes personnalités de la République, font savoir les avocats dans un communiqué.

Les faits dont il est question ici sont contenus dans une publication vidéo faite par Jacques Bertrand Mang sur les réseaux sociaux au soir du 24 janvier en plus d’autres sorties médiatiques précédentes. Dans ses différentes prises de parole, l’ancien militant du PCRN qualifie Cabral de « traître » et le déclare non crédible auprès du peuple. Parce que, selon lui, le leader politique entretient une certaine collaboration avec le régime depuis qu’il était étudiant à l’Université de Yaoundé 2. Cette collaboration se poursuit, toujours d’après lui, et s’est manifestée davantage à la suite de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Au terme du scrutin, alors que « Issa Tchiroma Bakary a gagné l’élection », dit-il, « Cabral Libii a menti » sur la base « des 5 580 PV qui se trouvent dans son bureau (…) que Paul Biya a gagné les élections. C’est pour cela que j’ai démissionné du parti », explique-t-il. Dans la série de déclarations, l’activiste politique signe et persiste en affirmant que « M. Cabral Libii a pris un milliard de francs pour accepter la victoire de M. Biya Paul. Je le mets au défi. Qu’il fasse une vidéo comme moi et dise qu’il n’a pas pris cet argent », maintient-il en assurant détenir des preuves de ses déclarations et celles d’autres accusations encore plus graves, en l’occurrence un prétendu assassinat.

Face à ces accusations, Cabral Libii avait dans un premier temps invoqué l’état psychiatrique de Jacques Bertrand Mang. Un état déjà présenté dans des faits antérieurs lorsqu’il était accusé d’escroquerie d’environ 500 000 francs à l’université de Douala. Mais, avec la multiplication des affirmations, le président du PCRN se tourne vers la justice. A la lecture du communiqué des avocats hier, Jacques Bertrand Mang a réagi en insistant que Cabral Libii « a trahi les efforts du peuple pour de l’argent (…) Je suis un homme de conviction et je n’aurai jamais peur tant que la vérité est de mon côté », assure-t-il. Ces événements se déroulent à la veille des élections législatives et municipales.