Cameroun : décès du maire d’Obala

Simon Pierre Ediba est décédé le 16 octobre 2025 après avoir administré la commune pendant près de 20 ans. L’homme sort du champ politique dans une période située entre deux élections importantes pour l’histoire politique du pays.

18 ans après son élection à la tête de la commune d’Obala, Simon Pierre Ediba quitte la scène. Le maire de la collectivité territoriale décentralisée située dans la Lékié s’en va à un moment important de l’histoire politique du Cameroun. En qualité de président de la commission communale de campagne du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti dans lequel il militait et pour lequel il était maire, l’homme politique a battu campagne récemment pour le candidat Paul Biya. C’était alors à la veille de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, la toute dernière à laquelle il prend part.

Un scrutin à cause duquel le maire Simon Pierre Ediba et les autres 373 magistrats municipaux du Cameroun ont bénéficié de la prorogation de mandat par décret du chef de l’État. Il s’acheminait vers les prochaines élections municipales prévues en février 2026 sans doute avec l’ambition de briguer un quatrième mandat à la tête de la mairie. Elu maire en 2007 pour succéder à Felix Devaloix Koa, il a été réélu en 2013, puis en 2020. Durant toutes ces années, le président de la section Rdpc Lékié-est a investi du sien pour changer le visage de la ville d’Obala et mener des actions de développement dans son unité.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Expert en assurances maritimes et portuaires, Simon Pierre Ediba a servi à l’Autorité portuaire nationale pendant plusieurs années et y a occupé des postes de responsabilités. Il y a été chef de la division des études, de la planification et du développement portuaire. Puis, après le décès du directeur de l’Autorité portuaire nationale, Josué Youmba, le 28 avril 2021, le conseil d’administration de l’institution a choisi Simon Pierre Ediba le 05 mai 2021 pour assurer l’intérim à la tête de l’APN.

Avec son départ pour l’éternité, la commune d’Obala perd son maire, le Cameroun perd un fils, un serviteur.