Cameroun : des activités lucratives interdites le dimanche 12 octobre

Le sous-préfet de Meignanga, comme d’autres autorités administratives, cible les activités lucratives, la liberté de culte et les mouvements inter urbains et inter villages.

La tenue de l’élection présidentielle le 12 octobre 2025 entraine la restriction de certaines libertés dont jouissent les citoyens et les personnes morales en temps ordinaire. Dans l’arrondissement de Meiganga, le sous-préfet informe que les activités lucratives, les libertés de culte et les mouvements inter urbains sont interdits dès 08 heures, heure prévue pour l’ouverture des bureaux de vote, jusqu’à 18 heures, heure de fermeture.

L’autorité administrative précise que les célébrations eucharistiques dans les églises et temples, les prières d’ensemble dans les mosquées, les mouvements interurbains ou inter villages de personnes et de biens sont proscrits. Les églises, temples, mosquées, débits de boissons, salles de jeu et de divertissement, les commerces, les marchés et autres espaces marchands doivent rester fermés entre 8 heures et 18 heures dimanche.

Seules les pharmacies, les formations sanitaires, les stations-services ont l’autorisation d’ouvrir pendant que le scrutin se déroulera. Ces mesures prises dans l’arrondissement de Meiganga sont celles qui vont s’observer aussi dans les autres circonscriptions administratives du pays, question de permettre aux électeurs d’aller exercer leur devoir de vote sans distraction.

Dans cette même optique, le président du syndicat national des bars et débits de boissons du Cameroun Hervé Nana a informé les exploitants des bars, Maquis, buvettes, et autres débits de boissons de garder fermés leurs établissements de l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la fermeture. La mesure vise le calme, la discipline, la sérénité pour un bon déroulement du processus électoral.