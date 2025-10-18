Cameroun : des membres du gouvernement expriment leur soutien à Issa Tchiroma Bakary

Le candidat du FSNC qui s’est autoproclamé vainqueur à l’élection présidentielle remercie des ministres et des éléments des Forces armées qui l’ont appelé pour le soutenir.

«L’heure n’est plus aux faux semblants ou aux calculs». Les ministres et membres du gouvernement ont appelé l’ancien ministre de la Communication Issa Tchiroma Bakary ces derniers jours pour lui exprimer leur soutien. C’est du moins ce que déclare le président national et candidat du FSNC, dans une publication faite ce samedi via les réseaux sociaux. L’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle tient à remercier ces personnalités qui seraient parmi des Camerounais qui ont choisi leur camp en cette période où les enjeux pour le Cameroun sont cruciaux.

Le candidat à l’élection présidentielle qui revendique sa victoire remercie aussi les membres de l’État-major et des Forces armées qui lui promettent «de protéger le peuple». Dans une sortie précédente, l’opposant avait déjà appelé les Forces de défense à rester du côté du peuple dont la protection leur a été confiée. Au moment où ce peuple selon le candidat descend dans la rue pour réclamer la vérité des urnes suite au choix fait en faveur du changement, ces forces pourraient être dressées contre les populations. Issa Tchiroma leur demandait hier de ne pas accepter de retourner leurs armes contre le peuple qui exprime son désarroi.

À ces forces comme aux journalistes, Issa Tchiroma Bakary demande de ne pas être ennemis du peuple au nom des privilèges, faveurs ou positions.

Cependant, bien que le candidat soit dans la logique de défendre les résultats de l’élection sortis des urnes et qu’il déclare avoir en sa possession, il est aussi face au devoir de ne pas procéder par la manipulation, mais de garder une posture de vérité.