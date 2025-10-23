Cameroun : des soutiens de Issa Tchiroma manifestent à Ngaoundéré

Des habitants de la ville ont pris d’assaut les rues de la capitale régionale de l’Adamaoua depuis la fin de la matinée ce jeudi.

Des populations de la région de l’Adamaoua prennent le relais des manifestations qui secouent les deux autres régions septentrionales depuis quelques jours. Depuis la fin de matinée ce 23 octobre, des habitants de la ville de Ngaoundéré sont dans la rue pour réclamer la vérité sortie des urnes le 12 octobre dernier. A moto comme à pied, des groupes de personnes se déplacent en scandant le nom Issa Tchiroma Bakary, candidat du Fsnc à l’élection présidentielle.

Selon nos sources sur place, aucun signe de manifestant n’était visible ce matin. Les habitants de la ville sont sortis aux premières heures de la matinée pour vaquer à leurs activités quotidiennes. Ce qui régnait dans la ville c’est la crainte que les tensions observées dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord voisines prennent forme dans la ville. Certains parents ont retenu des enfants à la maison, tandis que d’autres ont encouragé les leurs à aller à l’école. Les responsables d’établissements scolaires n’ont pas suspendu des cours en raison du fait que rien ne présageait les tensions.

A la grande surprise de la majorité, certains habitants sont dans la rue autour de midi pour manifester, faisant davantage craindre le risque de violences. Mais jusqu’ici, les manifestants font du bruit sans se livrer aux actes de vandalisme ou à la violence. Les forces de maintien de l’ordre encadrent les manifestations, attendant d’éventuels actes répréhensibles pour intervenir, témoignent nos sources. Plusieurs pickups et camions de gendarmes et de la police circulent dans les rues en même temps que les manifestants. Ces derniers ont rendu visite au lamido de Ngaoundéré pour manifester devant le lamidat, leur soutien au candidat Issa Tchiroma Bakary sui revendique sa victoire au scrutin du 12 octobre 2025. Les manifestants auraient pour projet d’empêcher le départ du train prévu ce soir.