Cameroun et diaspora : plus de 8 millions d’électeurs attendus aux urnes le 12 octobre

Le directeur général des élections, Erik Essousse a rendu publiques les statistiques liées au fichier électoral national et aux bureaux de vote répartis sur le territoire camerounais et à l’étranger.

Les Camerounais inscrits sur les listes électorales ont rendez-vous le 12 octobre pour l’élection du président de la République. Au total, 8 010 464 électeurs dont 3 716 567 femmes et 4 293 897 hommes sont attendus dans 31 653 bureaux de vote. Ces chiffres comprennent 34 411 électeurs inscrits à l’étranger lesquels seront attendus dans 108 bureaux de vote. Le détail des statistiques présente 2 581 965 jeunes et 33 921 personnes vivant avec un handicap.

La proportion d’électeurs inscrits au fichier électoral national varie d’une région à l’autre. La région du Centre est en tête avec 1 471 272 électeurs, suivie de la région du Littoral avec 1 326 839 électeurs. La région de l’Extrême-Nord vient en troisième position avec 1 242 151 électeurs. L’Ouest occupe le 4è rang avec 884 354 électeurs, la région du Nord est 5è avec 787 464 électeurs. Le Nord-Ouest est 6è avec 625 233 électeurs, l’Adamaoua occupe la 7è place avec 504 622 électeurs, le Sud-Ouest est 8è au classement avec 426 342 électeurs. Avec ses 389 590 électeurs, l’Est est classé 9è. La région est suivie du Sud qui totalise 318 186 électeurs. Sur l’ensemble des dix régions du pays, 7 976 053 électeurs sont enregistrés dans le fichier électoral auxquels s’ajoutent les 34 411 électeurs inscrits à l’étranger.

Selon les statistiques, la région du Centre est plus fournie en bureaux de vote que les autres. Elle compte 6 361 bureaux de vote. Elle est suivie de l’Extrême-Nord avec 4 637 bureaux de vote. La région du Littoral affiche 4 415 bureaux de vote, suivie de la région de l’Ouest qui totalise 3 282 bureaux de vote. Sur les 108 bureaux de vote installés à l’étranger, l’Afrique abrite 61, les Amériques 7, l’Asie 9, l’Europe 31.

Ces données serviront d’unités pour le calcul des statistiques au terme de l’élection présidentielle du 12 octobre prochain. Les électeurs inscrits ont le destin des 12 candidats entre leurs mains. Le défi qui s’impose est leur présence effective dans les bureaux de vote et leur choix réel dans l’isoloir dans deux jours. En attendant, les opérations de séduction se poursuivent en ville comme en campagne où les candidats et leurs états-majors continuent de rencontrer les populations pour faire connaître leurs programmes et projets. La campagne s’achèvera le 11 octobre à minuit. Dans le même temps, les électeurs continuent de retirer leurs cartes électorales.