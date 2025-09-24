Cameroun : Issa Tchiroma Bakary demande à Bello Bouba de soutenir sa candidature

Le candidat du Fsnc à l’élection présidentielle du 12 octobre appelle le candidat de l’Undp à se tenir à ses côtés en vue de remporter la victoire face au candidat du régime.

Dans une adresse à ses compatriotes, l’ancien ministre Issa Tchiroma Bakary fait appel à son « frère Bello » pour mieux faire face au régime le 12 octobre prochain. Le candidat du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc) est convaincu qu’avec son ancien compagnon politique Bello Bouba Maïgari candidat de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp), il peut parvenir à la victoire. La conviction est motivée par l’appel des populations au cours des meetings de précampagne qu’il a tenus à Bertoua et à Ngaoundéré. Dans ces deux localités, fait savoir le candidat, le peuple demande la coalition entre Bello Bouba et Issa Tchiroma.

En réponse à leurs appels qui montent, Issa Tchiroma tend la main à Bello Bouba. « Toi et moi nous savons ce que signifie l’alternance. En 1992, je marchais à tes côtés. J’ai combattu avec toi et nous avons failli remporter cette victoire ». En 1992 en effet, Bello Bouba Maïgari est arrivé troisième à l’issue de la première élection multipartite tenue le 11 octobre avec 19,22% des suffrages derrière Ni John Fru Ndi (35,97%) et Paul Biya (39,98%). N’ayant pas pu vaincre le candidat Paul Biya il y a plus de 30 ans, l’ancien ministre de la Communication pense que le moment est arrivé pour le faire.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Selon lui, « une opportunité inédite se présente à nous pour corriger les erreurs du passé (…) Viens combattre à mes côtés comme j’ai combattu aux tiens. Donnons-nous la main pour assurer enfin cette victoire que le peuple attend depuis plus de trente ans », insiste-t-il. Dans l’imminence de la tenue du scrutin prévu dans moins de trois semaines, le président national du Fsnc trouve que le meilleur moyen de parvenir au sommet de l’État est de s’unir. « L’heure n’est plus aux calculs ni aux hésitations. L’heure est à l’unité. C’est ce que réclame le peuple. Et c’est ce que le Cameroun attend de nous », lance-t-il à l’ancien Premier ministre.