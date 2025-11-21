Cameroun : journée de deuil national observée dans certaines villes

L’invitation à observer la journée de deuil national ce vendredi 21 novembre au Cameroun et dans la diaspora par Issa Tchiroma Bakary a été suivie à certains endroits. Mais dans la plupart des villes et coins du pays, les activités se déroulent de manière continue.

Certains Camerounais et Camerounaises ont entendu et suivi l’appel lancé par l’opposant Issa Tchiroma Bakary le 19 novembre dernier. Ils ont observé un vendredi noir en hommage aux personnes décédées au cours et en marge des manifestations post-électorales. En signe de deuil, des commerces sont restés fermés à certains endroits de certaines villes. Selon nos sources, les populations du septentrion ont plus que celles des autres régions, observé une suspension d’activités ce vendredi.

Dans la région de l’Extrême-Nord, des signes d’absence d’activités ont été signalés entre autres dans le département du Mayo-Tsanaga, en particulier à Mokolo, chef-lieu du département ou dans la ville de Maroua. Des boutiques des marchés sont restées fermées en signe de deuil ou par peur de représailles. La même observation est faite à Lagdo, à Garoua dans la région du Nord, tout comme à Meiganga ou Ngaoundéré dans la région de l’Adamaoua.

Dans le reste du pays, si quelques commerces sont restés fermés à Douala, l’un des épicentres des tensions post-électorales où des morts ont été enregistrés, les activités se déroulent sans grand obstacle. Dans la ville de Yaoundé, capitale politique, la circulation est dense dans les rues, les marchés tournent comme en temps normal. Les activités se déroulent sans discontinuer.

Cependant, dans la région de l’Ouest, un autre foyer de tensions post-électorales, la journée de deuil national est observée entre autres dans la ville de Dschang. Cela se matérialise par des commerces et marchés qui sont fermés en journée. Selon Issa Tchiroma Bakary, la population devait aujourd’hui, rendre hommage aux « martyrs » des tensions post-électorales et manifester la résistance envers le régime.