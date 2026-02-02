Cameroun : la présidence autorise le Minhdu à passer un marché de gré à gré de 21,4 milliards de F

Le marché qui concerne les travaux de fourniture et d’installation de 21 500 lampadaires au profit des 360 communes suscite des interrogations aussi bien sur la procédure que sur les prix.

A la demande du ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtes, la présidence de la République du Cameroun lui donne l’accord de passer un marché de 21,4 milliards de francs CFA avec l’entreprise SUNNA DESIGN. Ledit marché de gré à gré est relatif à la fourniture et à l’installation de 21 500 lampadaires solaires dans les 360 communes dans le cadre de la phase 1 du projet, peut-on lire dans une correspondance du ministre d’État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, adressée au Minhdu.

Si le projet d’électrification des communes est à saluer, la procédure de passation dudit marché ainsi que le prix suscitent des interrogations. Le chef de l’État autorise la procédure de gré à gré qui se passe de la transparence publique, de la concurrence. Procédure souvent employée dans les cas d’exception en l’occurrence en cas de crise et qui est autorisée ici en temps ordinaire. Aussi, dans ce marché, un lampadaire solaire reviendrait à environ 995 348 FCFA.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Or, en 2024, SUNNA DESIGN, une entreprise spécialisée dans l’électrification solaire, a annoncé un déploiement réussi de 30 000 lampadaires solaires pour l’électrification des zones rurales au Togo, un pays d’Afrique de l’Ouest. Ce qui représentait la première phase de réalisation d’un projet de fourniture, d’installation, de maintenance de 50 000 lampadaires solaires intelligents dans 4 600 zones rurales pour un coût total de 40 millions d’euros, soit 26 238 280 000 FCFA. Un lampadaire solaire dans le cadre de ce marché au Togo revenait à 526 000 FCFA, presque la moitié du coût d’un lampadaire dans le cadre du marché au Cameroun. A se demander pourquoi cette différence de prix dans la réalisation d’un marché similaire.