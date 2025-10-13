Cameroun : le FDC et son candidat Samuel Hiram Iyodi se séparent

Alors que le président du FDC relève de nombreux motifs ayant conduit à la rupture de la relation, le candidat Samuel Hiram Iyodi invoque les pressions du parti le conduisant à soutenir le président Paul Biya.

Au lendemain de l’élection présidentielle et alors que la compilation des votes se poursuit, le Front des démocrates camerounais se sépare du candidat qu’il a investi pour le scrutin. Le président national du parti politique a présenté un tableau sombre de leur collaboration au cours d’une conférence de presse qu’il a donné ce matin. Denis Emilien Atangana a tenu à présenter le déphasage entre le candidat et les aspirations du Front des démocrates camerounais. Le chef du parti politique accuse le candidat d’avoir violé des engagements pris avec le parti lors des investitures de candidats à l’élection présidentielle.

Selon lui, le candidat a brillé par le non-respect de l’organigramme de l’équipe de campagne, le non-respect et attributions des membres de l’équipe de campagne du candidat, la confiscation de la direction de campagne électorale qui a pourtant été confiée au président du FDC, entre autres. A cela s’ajoutent d’autres tares dont le manque de préparation et de planification des activités de campagne, l’absence complète du programme de campagne, la non-sollicitation et la non-implication des militants et cadres du FDC.

En réponse à ces accusations, le candidat Samuel Hiram Iyodi, déplore les méthodes, le ton et les termes employés par le président du FDC. Le candidat révèle que depuis plusieurs semaines, Denis Emilien Atangana « exerce une pression exacerbée pour pousser le candidat à se rallier au régime. Ce à quoi nous avons opposé un refus ferme ». Le candidat précise par ailleurs qu’il est porteur d’un projet patriotique et populaire. Un projet qui dépasse les intérêts partisans. Il rejette toute tentative de récupération, d’instrumentalisation ou de reniement d’un effort collectif. « Nous n’avons jamais trahi le FDC. Nous avons simplement refusé de trahir le Cameroun », déclare le plus jeune candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre.

Le divorce est ainsi consommé entre les deux alliés dont les convictions sont distantes l’un de l’autre. Alors que Denis Emilien Atanga reconnait la victoire du RDPC à l’élection présidentielle et félicite le président Paul Biya, « nous ne constatons et ne soutenons pas la victoire du régime au pouvoir », s’oppose le candidat Samuel Hiram Iyodi.