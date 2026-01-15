Politique



Cameroun : « le FSNC n’ira ni aux élections législatives ni aux élections municipales » de 2026

C’est la substance d’une sortie de Issa Tchiroma Bakary rapportée par son porte-parole Me Alice Nkom dans un communiqué portant…

Publié par Arnaud Nicolas MAWEL
le: 15 janvier 2026
(DR)
© (DR)

C’est la substance d’une sortie de Issa Tchiroma Bakary rapportée par son porte-parole Me Alice Nkom dans un communiqué portant démenti de prétendues négociations à propos de la participation aux élections.

Le Front pour le salut national du Cameroun ne prendra pas part aux élections législatives et municipales qui s’annoncent au Cameroun. La décision est du président national dudit parti politique. Issa Tchiroma Bakary, depuis la Gambie où il est en exil, est formel à ce sujet lorsqu’il déclare par l’entremise de son porte-parole que « le FSNC n’ira ni aux élections législatives ni aux élections municipales ». Me Alice Nkom vient de porter cette décision clarifiée à la connaissance du public.

Dans le document rendu public, l’auteur de la décision ne cache pas le motif pour lequel il interdit la participation de son parti aux prochaines échéances électorales. L’ancien ministre de la Communication soutient à cet effet que Tout parti politique qui y participe cautionne la forfaiture et s’en complice ». De quelle forfaiture s’agit-il ?

Issa Tchiroma Bakary évoque la confiscation de l’administration, la confiscation de l’exécutif « à la suite d’une fraude massive lors de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 », ainsi que la tentative de confiscation du pouvoir législatif à travers « des élections législatives et municipales organisées en toute illégalité », explique l’homme politique. Il précise que le comité central de son parti ne fera pas d’investiture de candidats. Un préavis qui veut déjà anticiper sur de possibles contestations de cette décision au sein même de la formation politique.

Ces différentes déclarations précisent la position du parti qui a investi le candidat proclamé deuxième à l’élection présidentielle et qui continue de revendiquer sa victoire. Dans l’optique de démentir les informations faisant état de négociations avec les responsables du FSNC au sujet de sa participation aux élections avenirs, le communiqué martèle que « aucune discussion, aucun compromis, aucune participation à quelque processus électoral que ce soit ne saurait être envisagée » sans consulter le peuple. Issa Tchiroma reste donc dans sa logique de ne pas participer aux élections depuis la présidentielle du 12 octobre dernier. Son parti a déjà boycotté les élections régionales du 30 novembre 2025.

