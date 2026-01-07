Cameroun : le gouvernement lance un nouveau test de sélection de 3 000 instituteurs

Les ministres de l’Éducation de base Laurent Serge Etoundi Ngoa et de la Fonction publique Joseph LE ont rendu public le 06 janvier 2026 un arrêté conjoint fixant les modalités de participation audit test.

Le gouvernement camerounais ouvre un test de sélection pour le recrutement de 3 000 instituteurs dans le cadre de la septième phase du troisième programme de contractualisation des instituteurs de l’Enseignement maternel et primaire. L’opération se fait au profit des écoles primaires relevant du ministère de l’Éducation de base au titre de la session 2025. Elle vise à régler le problème de manque d’enseignants qui se pose dans plusieurs établissements scolaires maternels et primaires dans les 10 régions.

A la lecture de l’arrêté conjoint, les épreuves écrites dudit test se dérouleront le 14 février 2026 dans tous les chefs-lieux de régions. Elles sont constituées de la culture générale, de l’épreuve technique et de l’épreuve de langue (français ou anglais). Chaque candidat est appelé à choisir une école dans laquelle il souhaite travailler et composera dans le centre régional de composition qui abrite la zone ayant fait l’objet de son choix. La liste des écoles nécessiteuses sera affichée par le ministère de l’Éducation de base.

Quant aux conditions à remplir pour faire acte de candidature, l’arrêté précise la limite d’âge, le diplôme requis et le délai de dépôt. En effet, le test est ouvert aux Camerounais des deux sexes âgés de 40 ans au plus au 31 décembre 2025 et qui sont titulaires d’un CAPIEMP délivré au plus tard en 2020. Tous les titulaires du CAPIEMP 2020 et antérieurs ayant pris part ou non aux précédentes phases du 3è programme de recrutement peuvent faire acte de candidature.

L’inscription des candidats au test se fait en deux phases. La première concerne l’enrôlement préalable en ligne. La seconde est relative au dépôt du dossier physique. Celui-ci devra être déposé dans les délégations régionales de l’Éducation de base au plus tard le 31 janvier 2026. Chaque candidat déposera son dossier à la délégation de la région dans laquelle se trouve l’école choisie.