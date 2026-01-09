Politique



Cameroun : le maire d’Eyumojock Ayamba Jacque Ita libéré

Le maire de la commune d’Eyumodjock enlevé le 06 janvier dernier et emmené vers une destination inconnue a été libéré…

Publié par JDC
le: 9 janvier 2026
(DR)
© (DR)

Le maire de la commune d’Eyumodjock enlevé le 06 janvier dernier et emmené vers une destination inconnue a été libéré par ses ravisseurs.

Sa Majesté Ayamba Jacques Ita, maire d’Eyumojock, a été libéré le 8 janvier 2026, à la suite d’une opération militaire ciblée menée par le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR). Sa libération intervient après deux jours de détention par certains éléments des combattants séparatistes. Le magistrat municipal a été immédiatement placé sous la protection des forces de défense nationale suite à sa libération. Il serait actuellement hors de danger et recevrait les soins appropriés.

Son enlèvement a eu lieu mardi 6 janvier, alors que le maire circulait sur l’axe routier Mbakem-Taboh. Dans un geste qui met en évidence l’audace croissante des groupes armés dans la région, les assaillants ont intercepté le maire alors qu’il conduisait son véhicule personnel. Cet incident a attiré l’attention sur les défis sécuritaires dans le département de la Manyu, une zone stratégiquement vitale dans la région du Sud-Ouest située le long de la frontière avec le Nigeria.

La nouvelle de la libération de Jacques Ita a apporté un grand sentiment de soulagement et un « souffle d’espoir » à la communauté locale. Depuis plusieurs mois, les habitants de cette partie du pays vivent dans un climat d’insécurité, de peur et sous la menace constante d’activités séparatistes.

