Cameroun : le Minat condamne avec fermeté « l’imposture » de l’opposant Issa Tchiroma Bakary

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, vient de faire une communication en réaction à la déclaration de l’opposant Issa Tchiroma Bakary qui revendique sa victoire à l’élection présidentielle.

Cette nuit, le candidat du Front pour le salut national du Cameroun, Issa Tchiroma Bakary, a proclamé sa victoire au scrutin présidentiel du 12 octobre dernier. Quelques heures après, le ministre de l’Administration territoriale, réagit avec fermeté. Paul Atanga Nji relève que le candidat a posé des actes d’une « extrême gravité » en agissant en « violation de tous les textes juridiques qui encadrent le processus électoral ». L’agent du gouvernent dans le processus électoral dénonce et condamne avec la plus grande fermeté, « l’imposture et le comportement irresponsable » du candidat, lequel n’a pas pu se faire représenter dans la moitié des bureaux de vote ouverts le 12 octobre dans les 10 régions du pays.

Traitant sa démarche de « conspirationniste et antirépublicaine », le ministre soutient que Issa Tchiroma Bakary tente de mettre à exécution un plan préparé avec les réseaux occultes pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Mais, selon le Minat l’homme politique a échoué dans son plan de perturber le processus électoral. En effet, « sa tentative de créer le désordre dans notre cher et beau pays est vouée à l’échec total ». Le membre du gouvernement assure que le processus ira jusqu’à son terme sans la moindre perturbation. Et que « l’attitude irresponsable et arrogante du candidat Issa Tchiroma Bakary sera traitée le moment venu avec rigueur et fermeté ».

Le Minat annonce par ailleurs le renforcement et le maintien de l’ordre public durant le processus électoral. Une période marquée par l’attente des résultats du scrutin que le Conseil constitutionnel va proclamer. Mais une proclamation qui est déjà précédée par le rangement d’un côté de certains hommes politiques pour reconnaitre ou revendiquer la victoire d’un candidat. Dans le même temps, Mamadou Mota, citoyen et président national par intérim du Mouvement pour la renaissance du Cameroun, a saisi ce jour par une lettre ouverte le Premier ministre lui demandant d’ordonner la démilitarisation de la ville de Garoua qui a connu quelques échauffourées après la clôture du scrutin le 12 octobre dernier.