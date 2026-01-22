Cameroun : le PURS annonce l’ouverture des candidatures pour les élections législatives et municipales

Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs), Serge Espoir Matomba, vient de rendre publique l’intention de son parti en vue des prochaines élections.

Les élections législatives et municipales prévues au cours de 2026 sont au centre de l’activité des partis politiques en ce début d’année. Alors que certaines formations politiques présentent déjà les profils proposés comme candidats aux élections, le Purs annonce l’ouverture du dépôt des candidatures dans ses différentes permanences à compter du 02 février prochain. Le Premier secrétaire du parti, Serge Espoir Matomba, candidat malheureux à deux reprises à l’élection présidentielle, fait savoir que son parti participera aux élections couplées qui s’annoncent.

Au Cameroun, sa formation politique s’apprête à proposer des députés et des conseillers municipaux pouvant défendre la logique souverainiste qu’il porte. « Des femmes et des hommes prêts à défendre notre pays, à protéger nos concitoyens et à porter une nouvelle Constitution souverainiste. Des parlementaires capables de contrôler l’action du gouvernement et de répondre aux attentes du peuple », telle est la volonté que l’homme politique exprime ce 22 janvier pour attirer l’attention sur le profil des potentiels candidats à la députation.

Par ailleurs, au niveau local, l’homme politique dit la volonté de son parti. Celle d’avoir des conseillers municipaux « engagés, capables de transformer nos villes et nos quartiers, de prendre les bonnes décisions et surtout de rendre compte au peuple », décrit-il. Sa formation politique manifeste ainsi l’intensification de la préparation des élections législatives et municipales par lesquelles elle pourrait gagner son premier siège à l’Assemblée nationale et augmenter sa présence dans les conseils municipaux des 360 communes.