Cameroun : les manifestations atteignent la ville de Maroua

Dans la matinée du 22 octobre 2025, les populations ont manifesté dans la capitale régionale de l’Extrême-Nord pour réclamer la vérité des urnes.

Après les villes de Garoua, Douala, Dschang, Yaoundé, la ville de Maroua est le théâtre des manifestations ce mercredi. Un groupe d’habitants a marché dans la ville en scandant le nom du d’Issa Tchiroma Bakary, candidat à l’élection présidentielle qui revendique sa victoire depuis le 14 octobre dernier. Les manifestants font face aux forces de maintien de l’ordre qui font usage des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Tout se déroule au moment où le Conseil constitutionnel tient l’audience de règlement du contentieux post-électoral à Yaoundé, au lendemain de l’édiction des mesures sécuritaires par le préfet du Diamaré. L’autorité administrative interdit la circulation des motocyclettes dans la ville de Maroua ainsi que les manifestations de rues.

Le mardi 21 octobre, une correspondance a été retrouvée devant les services du gouverneur de la région de l’Extrême-Nord. Dans la correspondance manuscrite, les auteurs, se présentant comme des jeunes de Maroua ont dit leur ras-le-bol au gouverneur de la région pour leur pauvreté, et pour le vol de la victoire de Issa Tchiroma Bakary à l’élection présidentielle, lui qui annonce le changement. Ils menacent de rejoindre le groupe terroriste Boko Haram qui sévit dans la région au lieu de rester à Maroua pendant sept ans encore. Ce matin, l’avertissement tend à se transformer en manifestations de rues.