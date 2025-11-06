Cameroun : l’évêque de Bafang explique son silence au gouverneur de l’Ouest

Mgr Abraham Kome a adressé une lettre au gouverneur Awa Fonka Augustine en réaction à des propos de l’autorité administrative qu’il juge déplacés.

L’évêque de Bafang, un diocèse situé dans le département du Haut-Nkam région de l’Ouest répond au gouverneur qui l’a félicité pour son silence durant le processus électoral. C’était au moment où d’autres prélats ont fait entendre leurs voix à propos de la situation sociopolitique du pays.

Mgr Abraham Kome qualifie les propos de l’autorité administrative de déplacés. Et s’indigne en précisant que ses repères d’appréciation de la gouvernance du pays sont basés sur les principes objectifs et transversaux portés par le droit naturel. Son objectif étant la recherche d’une société toujours plus juste pour tous les hommes et femmes. Ce qui n’est pas le cas avec le gouverneur dont les critères d’appréciation de la gouvernance sont basés, selon lui, sur l’exécution des ordres de la hiérarchie.

Dans sa posture et sur la base de ces critères, l’évêque dénonce plutôt à la mesure de son collègue l’archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda, la mauvaise gouvernance, l’immigration des jeunes, la sous-scolarisation, le manque d’emploi, le délabrement des routes, le déficit énergétique, les injustices, les inégalités sociales, la corruption, l’exploitation des richesses par une minorité de Camerounais, l’insécurité grandissante, la vie chère, entre autres. Sans oublier l’arrogance par laquelle des inquiétudes des évêques sont parfois rejetées.

Le prélat trouve que féliciter son silence « face à l’incapacité de mettre à la disposition du peuple des outils crédibles pouvant assurer un processus électoral sans morts ni destruction regrettable (…) est une manœuvre politicienne ». L’évêque fait comprendre que son silence renvoie à la recherche de solution ailleurs que dans la parole. Il renvoie à la prière d’intercession vers Dieu en faveur des Hommes. Il est une autre manière de combattre face à une situation du pays qui ne change pas.