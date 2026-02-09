Cameroun/l’ONMC annonce l’ouverture d’une enquête après le décès du Dr MBENGONO Barbara Nancy Hilary

Dès interrogations demeurent sur ses conditions de prise en charge.

L’Ordre National des Médecins du Cameroun (ONMC) a annoncé le 09 février 2026 le décès tragique du Dr MBENGONO Barbara Nancy Hilary épouse ETOUNDI, résidente en Hépato-Gastro-Entérologie, survenu le 4 février 2026 au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Yaoundé.

Face aux interrogations sur les conditions de sa prise en charge, l’ONMC a décidé d’ouvrir une enquête à partir du 12 février 2026. Cette investigation visera à établir la chronologie des faits, vérifier le respect des protocoles de soins et assurer la transparence pour préserver l’intégrité de la profession médicale. Le conseil de l’ONMC a sollicité la pleine coopération du CHU pour accéder au dossier médical et aux témoignages des intervenants.

L’ONMC réaffirme son engagement à défendre la dignité des patients et la rigueur déontologique.