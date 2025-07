Cameroun-Présidentielle 2025 : Paul Atanga Nji promet des sanctions fermes contre les écarts de comportement

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji a fait la déclaration lors de la cérémonie d’ouverture de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région ce 16 juillet 2025.

Depuis ce mercredi matin, les gouverneurs des 10 régions du pays ainsi que les patrons de la sécurité tiennent une conférence à l’hôtel de ville de Yaoundé. La rencontre se tient sous la conduite du ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji. Les échanges s’articulent autour du thème « le défi du maintien de l’ordre en période électorale : pour un scrutin présidentiel crédible, transparent et apaisé ».

A l’ouverture des travaux ce jour, le patron de la territoriale a mis en garde tous ceux qui vont présenter des écarts de comportement avant, pendant et après l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Tout est fait pour les mettre hors d’état de nuire.

A cet effet, le ministre annonce le renforcement des mesures pour préserver l’ordre et la sécurité des personnes et des biens. Selon Paul Atanga Nji, le Cameroun n’a pas été ébranlé en 1992 alors que les premières élections pluralistes se tenaient. Au moment où l’opposition était à 4% de remporter l’élection présidentielle. Le pays ne sera pas non plus ébranlé en 2025. « L’ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel », assure le membre du gouvernement.

Les éventuels délinquants, ceux qui oseront se mettre en situation de hors-la-loi feront face à la rigueur des sanctions. Parce que « les écarts de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l’apologie du terrorisme, seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état d’âme », a fait savoir Paul Atanga Nji qui a demandé aux gouverneurs de renforcer les mesures sécuritaires dans leurs territoires de commandement respectifs. De source administrative, des policiers et gendarmes supplémentaires ont été déployés dans les régions pour renforcer la sécurité en période électorale.

Le message de Paul Atanga Nji cible en particulier ceux qui promettent « le chao » au pays si jamais leur candidature n’est pas validée, après avoir boycotté les élections législatives et municipales du 09 février 2025. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), Paul Atanga Nji rappelle que sans élu, il ne peut pas avoir un candidat valide au scrutin présidentiel. La seule voix qui lui reste est de trouver le parrainage auprès des élus par le biais des 300 signatures comme l’exige la loi.