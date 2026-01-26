Cameroun : réapparition de l’adjointe au maire de Logone Birni 20 jours après sa disparition

Fanné Ehmat Gargam deuxième adjointe au maire de Logone Birni, commune proche de la frontière avec le Tchad, est réapparue quatre jours après le décès du maire de la même commune.

C’est un soulagement pour les familles biologiques et politiques de Fanné Ehmat Gargam ainsi que pour la municipalité de Logone Birni après la réapparition de cette dernière au terme de 20 jours d’absence et d’inquiétude. La deuxième adjointe au maire a fait son apparition dans la nuit du 24 au 25 janvier 2026 à Kousserie. Dans cette ville du département du Logone-et-Chari, elle s’est rendue aux urgences de l’hôpital régional annexe et a établi le contact avec sa famille biologique à travers le numéro e téléphone de sa mère qu’elle a communiqué aux infirmières.

Selon le récit de Cameroon Tribune, après avoir été alertée, sa mère, accompagnée d’autres membres de la famille, l’a retrouvée à la formation sanitaire. Quelques autorités de la localité aussi ont effectué la descente pour soutenir la femme politique. Déclarant son inaptitude mentale à s’exprimer, l’adjointe au maire n’a pas conté sa mésaventure aussitôt. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et les conditions de sa disparition et de sa réapparition.

Pour le moment, les interrogations demeurent autour de la disparition mystérieuse et la réapparition de Fanné Ehmat Gargam. En attendant l’issue de l’enquête, il est à rappeler qu’elle réapparait quelques quatre jours après la mort du maire de la même commune. Abakar Brahim, maire issu du parti politique RDPC, a tiré sa révérence le 21 janvier dernier des suites de maladie, alors que les inquiétudes pesaient sur la commune au sujet de la deuxième adjointe au maire dont personne n’avait encore des nouvelles. Les deux événements cumulés montraient une commune qui traverse une période trouble. Néanmoins, la réapparition de l’adjointe au maire va favoriser l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau maire de la commune.