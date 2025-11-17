Cameroun : une trentaine d’avocats constitués pour défendre le maire Joseph Espoir Biyong

L’adjoint au maire de la commune de Douala Vè était attendu à la préfecture de Bonanjo ce 17 novembre 2025.

Plus de 30 avocats se sont constitués pour défendre l’adjoint au maire Joseph Espoir Biyong convoqué par le préfet du Wouri pour affaire le concernant. Le collectif dénommé Défense de la République composé d’avocats volontaires pour défendre les intérêts d’Issa Tchiroma Bakary, les militants du MRC, leurs soutiens et amis a adressé une lettre de constitution au préfet. La trentaine d’avocats indique que leur engagement fait suite à la demande du maire Joseph Espoir Biyong. Entre autres avocats présents dans l’équipe, Me Alice Nkom, Me Claude Assira, Me Emmanuel Simh, Me Hippolyte Meli, des noms qui reviennent dans la défense des intérêts des acteurs politiques de l’opposition.

Ce lundi matin, Me Alice Nkom a indiqué qu’elle accompagne le maire devant le préfet où il était attendu. De même, les patrons de presse Séverin Tchounkeu de la télévision Equinoxe et Cyril Bojiko de Balafon aussi attendus devant le préfet ce jour bénéficient de l’accompagnement de Me Alice Nkom, l’avocate qui tient tête face au régime de Yaoundé depuis de longues années. Elle a confié à la presse ce matin que les personnalités convoquées risquent une garde à vue administrative, d’où la mobilisation de la défense dès leur première rencontre avec l’autorité administrative.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Le maire Joseph Espoir Biyong, convoqué après des propos tenus sur Equinoxe télévision lundi dernier, a réitéré sa position de soutien en faveur du candidat à la présidentielle Issa Tchiroma Bakary, qui selon lui, a remporté l’élection du 12 octobre 2025. Dans une récente sortie, il a déclaré qu’il était prêt à sacrifier sa vie pour la vérité, la justice et la démocratie. Dénonçant dans ses propos un « État terroriste », il exige la publication immédiate des résultats des 31 653 bureaux dans lesquels les Camerounais ont voté le 12 octobre dernier.