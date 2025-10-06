Cameroun : « Vous ne pouvez pas menacer le peuple », Issa Tchiroma Bakary

Le président national du Fsnc a présidé un meeting fort couru à Douala le dimanche 05 octobre 2025. Au cours de cette rencontre avec la population, le candidat a demandé à ses détracteurs de cesser de menacer le « candidat du peule ».

Le candidat du Front pour le salut national du Cameroun s’identifie comme le candidat du peuple désigné pour le changement à la tête du Cameroun. En meeting de campagne dans la capitale régionale du Littoral dimanche dernier, le président national du Fsnc a déclaré qu’il est l’objet de multiples menaces. Et qu’il n’a pas peur de ces menaces car ayant le soutien du peuple et de Dieu. « Je ne céderai pas. J’ai dit à tous ceux qui me menacent : cessez de me menacer parce que vous ne pouvez pas menacer le peuple camerounais ».

S’adressant à la foule, le candidat à l’élection a attiré l’attention du peuple sur le pouvoir qu’il a de confier sa souveraineté à celui qu’il choisit. Et ayant été choisi comme candidat d’une certaine coalition, choix bien que contesté par certains leaders de l’opposition, le candidat réitère son engagement à ne pas trahir le peuple. « Pour le peuple je m’engage, je ne vous trahirai jamais. Pour une raison qui est simple. C’est vous la souveraineté, c’est vous le pouvoir. Vous avez confié le pouvoir à Paul Biya. Il n’a pas été à la hauteur. Le peuple a fait sa coalition et il a désigné son leader ». A la question de savoir qui est ce leader, la foule a répondu « Issa Tchiroma ».

Dans son discours de circonstances, le candidat du Fsnc a envoyé un message aux acteurs qui participent à l’organisation du processus électoral. A Elecam, au Conseil électoral, au Conseil constitutionnel, ou encore à l’administration, Issa Tchiroma Bakary demande de publier les résultats qui reflètent la vérité des urnes. Au cas contraire, « le peuple souverain, assoiffé, affamé, n’acceptera aucun résultat qui ne soit le reflet des urnes. Le peuple camerounais ne se laissera pas duper, il ne laissera pas que sa victoire soit volée, il défendra son vote », a-t-il prévenu dans le meeting diffusé en direct via les réseaux sociaux.