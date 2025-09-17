Centrafrique : cinq casques bleus portés disparus après un accident de la route

Cinq membres d’une unité de police constituée de la République du Congo servant au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) sont portés disparus après un grave accident de la route survenu mardi dans la préfecture d’Ombella-Mpoko (ouest), a annoncé mercredi la mission onusienne lors de sa conférence de presse hebdomadaire.

Selon sa porte-parole, Florence Marchal, le drame s’est produit à environ 35km au nord-est de la ville de Damara, lorsqu’un véhicule blindé de transport de troupes a basculé dans la rivière Ombella-Mpoko, juste avant de franchir un pont. Le véhicule faisait partie d’un convoi de cinq blindés qui regagnaient Bambari après une mission logistique à Bangui, la capitale.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





« Nous avons malheureusement perdu le contact avec cinq policiers congolais, portés disparus. Deux autres ont été blessés et évacués vers Bangui, où ils reçoivent des soins médicaux appropriés. Leur état est stable », a dit Mme Marchal.

Des opérations de recherche et de secours ont été immédiatement lancées. « Depuis (mardi) après-midi, tout au long de la nuit et encore ce matin, les opérations se poursuivent sans relâche, mobilisant la force, la police, les ingénieurs civils de la MINUSCA, ainsi que des habitants de la région », a-t-elle précisé.

Mme Marchal a également salué l’élan de solidarité manifesté par la population locale. « Au nom de la représentante spéciale du secrétaire général et cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, nous exprimons notre profonde reconnaissance au peuple centrafricain pour son soutien en ces moments difficiles », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, une équipe d’enquêteurs a été déployée afin de déterminer les circonstances exactes du drame.