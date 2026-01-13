Centrafrique : près de 4.000 réfugiés soudanais entrent dans le nord-est du pays depuis novembre 2025

Près de 4.000 réfugiés soudanais sont arrivés depuis le début du mois de novembre 2025 à Ouanda-Djallé, dans la préfecture de la Vakaga, dans le nord-est de la République centrafricaine, ont rapporté mardi plusieurs sources autoritaires concordantes.

Selon les mêmes sources, ces derniers font face à de nombreuses difficultés, notamment en matière d’alimentation et d’accès aux soins de santé, malgré les efforts déployés par les autorités locales.

« Les conditions de vie de ces réfugiés sont difficiles. Nous appelons le gouvernement centrafricain et les organisations humanitaires à venir en aide à ces personnes, dont beaucoup sont des femmes et des enfants », a déclaré Jean-Baptiste Ngrébaye, porte-parole du maire de Ouanda-Djallé.

Selon lui, les réfugiés sont répartis sur quatre sites dans la localité, mais une assistance humanitaire urgente est nécessaire pour leur permettre de faire face à cette situation.

Les combats entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) ont éclaté en avril 2023 au Soudan et ont fait des milliers de morts et des millions de déplacés, alimentant l’une des pires crises humanitaires au monde.