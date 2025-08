Chine : 4 morts, 74 blessés et 3 disparus suite à de fortes pluies

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sans discontinuer au cours de la dernière semaine ont gravement affecté plusieurs zones du centre du sud de Taiwan, faisant quatre morts, 74 blessés et trois disparus à la date de dimanche soir, selon le département de lutte contre l’incendie de Taiwan.

Dimanche, 108 stations de surveillance dans tout Taiwan ont signalé des précipitations quotidiennes de plus de 200 mm. Un site à Kaohsiung a signalé des précipitations cumulées de 2.759 mm en une semaine, dépassant ainsi les 2.500 mm, volume annuel moyen de l’île.

Le centre des opérations d’urgence de l’île a déclaré dimanche que 5.795 personnes avaient été évacuées, et qu’un total de 140 cas de fermeture de routes et de tunnels et de 124 cas de chute d’éboulements avait été signalé. Des coupures de courant ont touché des centaines de foyers, tandis que plusieurs régions ont émis des alertes rouges pour des glissements de terrain.

Le département météorologique a prévu de fortes pluies persistantes dans le centre et le sud de l’île lundi. En réponse, le travail et les cours ont été suspendus dans plusieurs villes, notamment à Kaohsiung, Tainan et Pingtung.