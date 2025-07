Clarifications sur la situation juridique interne de l’Union des Populations du Cameroun (UPC)

Pour le bonne gouverne de toutes et tous, l’exécutif de l’UPC reconnu par le Ministère de l’Administration Territoriale et ELECAM est celui élu en 2017, comme cela ressort de la lettre n°00000535/L/MINATD/SG/DAP/SDE/18 du 29 janvier 2018 qui « a pris acte des changements intervenus au sein de l’UPC, qui s’est dotée de nouvelles instances dirigeantes, suivant les résolutions du Congrès tenu les 6, 7 et 8 octobre 2017 à Yaoundé ».

Dans le but de paralyser les activités de l’UPC à l’approche des dernières élections législatives et municipales, le Ministre de l’Administration Territoriale, par lettre n°0000032/L/MINAT/CAB datée du 17 juillet 2018, a informé les Gouverneurs de Régions que M. BAPOOH LIPOT Robert est le Secrétaire Général de l’UPC.

Je réitère ici toute ma gratitude à la grande famille de l’UPC, que je m’attèlerai très rapidement à unir avec l’aide et la bonne volonté de toutes et de tous, pour cette grande confiance placée en ma modeste personne.

Je remercie également tous les élus qui ont accepté et pris le risque de me parrainer comme candidat indépendant. Le choix de l’UPC est un choix de cœur et de conviction. Il ne m’a pas été possible de faire autrement que d’intégrer cette grande famille politique qui a joué un rôle majeur dans l’histoire du Cameroun et qui, je le crois fermement, jouera un rôle encore plus déterminant pour l’avenir de notre pays.