Compétition : le Prix Orange de l’entrepreneur est lancé (près de 60 millions F en jeu)

Le lundi 11 mars 2025 a marqué l’ouverture des inscriptions à la 15ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient. Jusqu’au 18 mai 2025, les entrepreneurs des 17 pays dans lesquels Orange est présent, pourront candidater.

Phase nationale : De mars à mai 2025, les candidatures seront recueillies dans les 17 filiales d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient. Un jury composé de membres de l’écosystème entrepreneurial et de représentants d’Orange sélectionnera les lauréats nationaux.

Phase internationale : Chaque filiale sera représentée par ses trois lauréats nationaux et jusqu’à trois femmes entrepreneures concourant pour le Prix International des Femmes. Un comité d’évaluation interne choisira 10 finalistes pour le Grand Prix International et 5 pour le Prix International des Femmes. En octobre 2025, un jury final, composé de personnalités du secteur technologique et entrepreneurial, désignera les trois lauréats du Grand Prix International et la lauréate du Prix International des Femmes.Les récompenses financières sont les suivantes : 25 000 € pour le 1ᵉʳ prix; 15 000 € pour le 2ᵉ prix; 10 000 € pour le 3ᵉ prix et 20 000 € pour la lauréate du Prix International des Femmes.

Les lauréats du POESAM bénéficient, en sus du soutien financier, d’un accompagnement au sein des Orange Digital Centers avec la perspective de développer leur business hors des frontières de leurs pays respectifs.