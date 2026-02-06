EN CE MOMENT


Congo/présidentielle : Denis Sassou Nguesso déclare sa candidature à l’élection présidentielle

Le président sortant congolais, Denis Sassou Nguesso s'est déclaré jeudi candidat à l'élection présidentielle du 15 mars, a constaté un…

Publié par Xinhua
le: 6 février 2026
(DR)
© (DR)

Le président sortant congolais, Denis Sassou Nguesso s’est déclaré jeudi candidat à l’élection présidentielle du 15 mars, a constaté un correspondant de Xinhua.

Denis Sassou Nguesso l’a proclamé le 5 février lors du lancement de la première grande foire agricole du Congo qui se tiendra jusqu’au 15 février sur le site Bambou-Mingali situé dans le district d’Ignié, à environ 60 km au nord de Brazzaville.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« Aussi directement, je vais accompagner le mouvement agricole que j’avais décidé de lancer en 2021. Donc, je me déclare candidat à la présidentielle de mars », a-t-il annoncé, répondant à la question posée en masse par la foule présente à la cérémonie.

Dans cette élection, le président sortant portera les couleurs de la majorité présidentielle qui regroupe dix-huit partis politiques. Ces partis ont signé, le 2 février dernier une déclaration conjointe de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso.

« Nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, signataires réaffirmons la volonté et la nécessité de l’unité des forces qui soutiennent l’action du président Denis Sassou Nguesso », rapportait en substance la déclaration qui était lue par le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa.

Xinhua

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

(DR)
© (DR)

Cameroun :Le Ministre Mbarga Atangana inaugure le centre commercial KKUMAYAS à Yaoundé

6 février 2026 Publié à 12h41

Le membre du gouvernement était accompagné du Haut-commissaire de l'Inde pour la circonstance.…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Congo/présidentielle : Denis Sassou Nguesso déclare sa candidature à l’élection présidentielle

6 février 2026 Publié à 11h15

Le président sortant congolais, Denis Sassou Nguesso s'est déclaré jeudi candidat à l'élection…

Savoir plus
(DR)
© (DR)

Tchad : lancement du Plan de réponse humanitaire et du Plan de réponse pour les réfugiés 2026

6 février 2026 Publié à 10h53

La ministre tchadienne de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires,…

Savoir plus