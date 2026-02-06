Congo/présidentielle : Denis Sassou Nguesso déclare sa candidature à l’élection présidentielle

Le président sortant congolais, Denis Sassou Nguesso s’est déclaré jeudi candidat à l’élection présidentielle du 15 mars, a constaté un correspondant de Xinhua.

Denis Sassou Nguesso l’a proclamé le 5 février lors du lancement de la première grande foire agricole du Congo qui se tiendra jusqu’au 15 février sur le site Bambou-Mingali situé dans le district d’Ignié, à environ 60 km au nord de Brazzaville.

« Aussi directement, je vais accompagner le mouvement agricole que j’avais décidé de lancer en 2021. Donc, je me déclare candidat à la présidentielle de mars », a-t-il annoncé, répondant à la question posée en masse par la foule présente à la cérémonie.

Dans cette élection, le président sortant portera les couleurs de la majorité présidentielle qui regroupe dix-huit partis politiques. Ces partis ont signé, le 2 février dernier une déclaration conjointe de soutien à la candidature de Denis Sassou Nguesso.

« Nous, partis politiques membres de la majorité présidentielle, signataires réaffirmons la volonté et la nécessité de l’unité des forces qui soutiennent l’action du président Denis Sassou Nguesso », rapportait en substance la déclaration qui était lue par le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Moussa.

Xinhua