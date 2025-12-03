EN CE MOMENT


Diplomatie : les Etats-Unis suspendent les demandes de visas en provenance de 19 pays

La mesure intervient quelques jours après une fusillade mortelle à Washington impliquant un ressortissant afghan. L’administration Trump a suspendu toutes…

Publié par Esther Fossi
le: 3 décembre 2025
RFI

La mesure intervient quelques jours après une fusillade mortelle à Washington impliquant un ressortissant afghan.

L’administration Trump a suspendu toutes les demandes d’immigration provenant de 19 pays jugés à haut risque quelques jours après une fusillade mortelle à Washington impliquant un ressortissant afghan, a annoncé mardi 3 décembre le ministère américain de la sécurité intérieure.

La ministre de la sécurité intérieure Kristi Noem avait indiqué lundi soir sur X avoir recommandé au président Donald Trump « une interdiction d’entrée totale pour les ressortissants de chaque satané pays qui a inondé notre nation de meurtriers, de sangsues et d’accros aux aides sociales ». « Nous ne voulons pas d’eux, pas d’un seul d’entre eux », avait-elle dit.

La liste comprend certains des pays les plus pauvres et les plus instables du monde. En juin dernier, Donald Trump avait ordonné l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour les ressortissants d’Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, de la République du Congo, de Guinée équatoriale, d’Érythrée, de Haïti, d’Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan et du Yémen. Les sept autres pays concernés sont le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.

 

