Etats-Unis : la Russie a fait d' »importantes concessions » sur l’Ukraine, selon JD Vince

Le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que la Russie avait fait d' »importantes concessions » lors des pourparlers visant à mettre fin à la guerre avec l’Ukraine.

Dans une interview avec NBC News, M. Vance a rejeté l’idée que Moscou fait traîner en longueur avec le président Donald Trump, affirmant que les Russes avaient fait preuve de « flexibilité » sur certaines de leurs exigences.

« Je pense que les Russes ont fait des concessions importantes au président Trump pour la première fois en trois ans et demi de conflit », a précisé M. Vance. « Ils ont effectivement été prêts à faire preuve de flexibilité sur certaines de leurs exigences fondamentales. Ils ont parlé de ce qui serait nécessaire pour mettre fin à la guerre. »

« Bien sûr, ils n’ont pas encore été totalement conciliants, sinon la guerre serait terminée. Mais nous nous engageons dans ce processus diplomatique de bonne foi », a-t-il ajouté.

« Nous allons continuer à faire ce que nous devons faire pour mettre fin à cette guerre », a annoncé M. Vance. « Je ne pense pas que cela se produira du jour au lendemain. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué vendredi qu’une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’était pas prévue.

D’intenses efforts diplomatiques ont été déployés ces dernières semaines pour mettre fin au conflit en Ukraine. Suite à la rencontre Trump-Poutine dans l’Etat américain de l’Alaska, M. Trump a eu des entretiens lundi avec M. Zelensky et des dirigeants européens.