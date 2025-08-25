EN CE MOMENT


Etats-Unis : la Russie a fait d' »importantes concessions » sur l’Ukraine, selon JD Vince

Le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que la Russie avait fait d'"importantes concessions" lors des pourparlers visant à…

Publié par Xinhua
le: 25 août 2025

Le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que la Russie avait fait d' »importantes concessions » lors des pourparlers visant à mettre fin à la guerre avec l’Ukraine.

Dans une interview avec NBC News, M. Vance a rejeté l’idée que Moscou fait traîner en longueur avec le président Donald Trump, affirmant que les Russes avaient fait preuve de « flexibilité » sur certaines de leurs exigences.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ



« Je pense que les Russes ont fait des concessions importantes au président Trump pour la première fois en trois ans et demi de conflit », a précisé M. Vance. « Ils ont effectivement été prêts à faire preuve de flexibilité sur certaines de leurs exigences fondamentales. Ils ont parlé de ce qui serait nécessaire pour mettre fin à la guerre. »

« Bien sûr, ils n’ont pas encore été totalement conciliants, sinon la guerre serait terminée. Mais nous nous engageons dans ce processus diplomatique de bonne foi », a-t-il ajouté.

« Nous allons continuer à faire ce que nous devons faire pour mettre fin à cette guerre », a annoncé M. Vance. « Je ne pense pas que cela se produira du jour au lendemain. »

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a indiqué vendredi qu’une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’était pas prévue.

D’intenses efforts diplomatiques ont été déployés ces dernières semaines pour mettre fin au conflit en Ukraine. Suite à la rencontre Trump-Poutine dans l’Etat américain de l’Alaska, M. Trump a eu des entretiens lundi avec M. Zelensky et des dirigeants européens.

Suivez l'information en direct sur notre chaîne WHATSAPP

À LIRE AUSSI

À LIRE AUSSI

Cameroun : le G20 s’enrichit de 15 membres pour le soutien du président Paul Biya malgré la critique

25 août 2025 Publié à 13h47

Des leaders politiques se réclamant de l’opposition ont décidé d’accorder leur soutien à…

Savoir plus

Cameroun-Ebolowa II : 600 bourses d’Excellence Scolaire offertes aux élèves dans 34 écoles

25 août 2025 Publié à 12h14

La 9ᵉ édition des Bourses d’Excellence Scolaire de la Fondation Elessa Lothin-Sen s’est…

Savoir plus

Etats-Unis : la Russie a fait d' »importantes concessions » sur l’Ukraine, selon JD Vince

25 août 2025 Publié à 11h34

Le vice-président américain JD Vance a déclaré dimanche que la Russie avait fait…

Savoir plus