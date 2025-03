Finance : la fintech américaine « Azamra » est au Cameroun

Les responsables de cette pousse ont été reçus en audience le 12 mars par le ministre camerounais de l’Economie.

S.E Christopher John Lamora a accompagné les responsables de la Fintech « Azamra » le 12 mars 2025 chez Alamine Ousmane Mey, ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire (Minepat).

La rencontre avec le ministre de l’Economie a permis aux responsables d’Azamra de présenter ce qu’ils comptent faire au Cameroun. Spécifiquement, les échanges entre Alamine Ousmane Mey et ses hôtes ont porté sur les approches innovantes qu’Azamra entend apporter au Cameroun dans le domaine de la technologie financière pour améliorer l’inclusion financière via l’intelligence artificielle, et élargir la base de souscripteurs aux emprunts obligataires et Bons du Trésor émis par l’Etat pour le financement de ses projets d’investissement. Ceci, à travers des plateformes numériques sécurisées.

La société américaine ambitionne également de mettre en place une technologie permettant de mieux capter les transferts de la diaspora au Cameroun. Selon le ministère de l’Economie « cette audience s’inscrit dans le cadre des activités de la mission de prospection économique de deux semaines qu’effectuent les responsables de la société américaine en terre camerounaise.

Cette mission permettra à ces responsables d’examiner les modalités de coopération avec le Gouvernement et les acteurs du système financier national. Bien plus, il s’agit de trouver des voies et moyens pour accélérer l’inclusion financière des acteurs du secteur informel camerounais, en vue d’une participation accrue desdits acteurs à la croissance économique du pays ».

A l’occasion, le MINEPAT a indiqué que cette initiative permettra de moderniser le système financier national, en saisissant les nouvelles opportunités qu’offrent l’intelligence artificielle et les autres outils financiers innovants. Alamine OUSMANE MEY a ainsi rassuré ses hôtes de la disponibilité de son département ministériel à les accompagner dans cette belle initiative qui s’inscrit en droite ligne de la dynamique de transformation structurelle du Cameroun prônée par la SND30, dont le système financier constitue un important pilier.

Pour mémoire, Azamra est une fintech américaine co-fondée par un américain et une américaine d’origine camerounaise. Elle opère au Cameroun depuis 2021 via l’acquisition des Mutuelles camerounaises d’Epargne et du Crédit (MUCADEC), un établissement de micro-finance. Ce dernier a été rebaptisé au Cameroun sous le nom d’Azamra Financial Technologies PLC.