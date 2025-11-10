France : l’ancien président Sarkozy remis en liberté

L’ancien président français Nicolas Sarkozy, incarcéré le 21 octobre pour l’affaire dite du financement libyen, a été remis en liberté ce lundi suite à une décision de la Cour d’appel de Paris.

M. Sarkozy devrait sortir de prison dans la journée pour être soumis au contrôle judiciaire, en attendant son procès en appel prévu en mars prochain en liberté.

« Je veux rendre hommage au personnel pénitentiaire qui a été d’une humanité exceptionnelle et qui a rendu ce cauchemar, parce que c’est un cauchemar, supportable », a déclaré M. Sarkozy en visioconférence depuis sa cellule alors que la cour d’appel examinait sa demande de mise en liberté en audience publique ce lundi matin.

« Je me bats pour que la vérité triomphe », a-t-il encore souligné.

Le 25 septembre, l’ex-chef d’Etat entre 2007 et 2012 a été reconnu coupable en première instance d' »association de malfaiteurs » dans l’affaire du financement libyen. Condamné à une peine de prison avec « exécution provisoire », il était alors obligé de dormir en prison en dépit d’un appel déjà déposé.

Le 21 octobre, le jour de l’incarcération, les avocats de M. Sarkozy ont déposé une demande de mise en liberté de leur client, qui a abouti ce lundi.