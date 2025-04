Gabon : les résultats provisoires annoncent Brice Clotaire Oligui Nguema vainqueur

Le désormais ancien président de Transition a largement devancé les sept autres candidats à l’issue du scrutin du 12 avril 2025.

Au lendemain de l’élection présidentielle gabonaise, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, annonce les résultats provisoires du scrutin. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est vainqueur avec 90,35% des suffrages exprimés. Il est suivi par Alain Claude Bilie By Nze 3,02% et Joseph Lapensée Essingone avec 0,56% des suffrages exprimés. Chaning Zenaba Gninga a récolté 0,38 % de suffrages, Stéphane Germain Iloko Boussengui 0,33 %, Alain Simplice Bounguere 0,32 %, Axel Stophène Ibinga Ibinga 0,13 % et Thierry Yvon N’Goma 0,

09 %.

Les Gabonais, selon les résultats rendus publics, ont dans leur immense majorité choisi Brice Clotaire Oligui Nguema, le tombeur de la dynastie Bongo au cours du putsch du 30 août 2023, date à laquelle il est à la tête de l’Etat. Le général Oligui Nguema a dû renoncer à son statut de militaire pour être éligible à la présidentielle comme l’exige les lois. Il a promis au peuple de restaurer l’ordre constitutionnel et de procéder à la refondation des institutions étatiques.

Son élection, une fois confirmée par les hautes juridictions du pays annonce le début de la cinquième République au Gabon. Durant les sept prochaines années, les Gabonais verront se réaliser le projet politique d’Oligui Nguema.